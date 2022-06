Victorie pentru Victor Ponta. Fostul premier a câștigat la CEDO un dosar împotriva justiției din România!

Fostul premier Victor Ponta a câştigat marţi la CEDO un dosar împotriva justiţiei din România, care l-a condamnat pentru defăimarea lui Lucian Isar, după ce în 2016 Ponta l-a demis pe acesta din funcţia de ministru al legăturii cu mediul de afaceri, informează Romaniatv.net.

Victor Ponta a susţinut în 2016, într-o postare pe Facebook, că în aproape patru ani de activitate ca prim-ministru a fost o singură ocazie în care a primit direct informare de la instituţiile specializate ale statului despre o tentativă clară de corupţie din partea unui ministru, pe care l-a şi numit, în persoana lui Lucian Isar.

Considerând aceste afirmaţii ca fiind „false şi defăimătoare”, acesta din urmă a depus o plângere împotriva fostului şef al guvernului şi a obţinut condamnarea acestuia de către instanţele româneşti, spre marea nemulţumire a lui Ponta, care a sesizat CEDO.

Curtea de la Strasbourg i-a dat dreptate, estimând că instanţele româneşti „nu au stabilit în mod convingător că exista o necesitate socială imperioasă de a plasa protecţia drepturilor” fostului ministru „mai presus de dreptul la libertatea de exprimare” al lui Victor Ponta.

Organismul judiciar al Consiliului Europei a obligat România să-i plătească lui Ponta 2.200 de euro pentru „daune materiale”, conform Hotărârii publicate marţi pe site-ul său.

Marţi seară, Victor Ponta a intervenit telefonic în emisiunea lui Victor Ciutacu, de la România TV, pentru a comenta decizia CEDO.

„Eu recunosc ca dupa 5 ani m-au achitat cu Rovinari, dupa 5 ani cu plagiatul, dupa 8 ani cu Isar, vi se pare ca sunt castigator? Eu atunci nu am spus ca domnul Isar e corupt, numai useristii fac d-astea. Eu am fost intrebat de ce l-am schimbat in cateva ore. Eu am spus ca am primit o informare, m-am dus la presedintele de atunci si am decis sa-l demitem.

Eu nu am spus mai mult, pe mine nu m-a chemat nimeni sa ma intrebe, m-au executat. Eu, cand vorbesc lucruri, vorbesc despre lucruri pe care le cunosc si daca este absolut necesar. Eu cred ca in Romania exista presiunea asta, nu ne place de Ponta sau de Piedone, ii condamnam. Dar de Iohannis si altii ne place, pe ei nu-i condamnam niciodata. Eu as vrea sa fim egali in fata legii.

Sa fim realisti, faptul ca m-a dat pe mine in judecata domnul Isar si mi-a luat niste bani nu e un capat de tara, desi nu mi-a placut. Dar in ultimii ani sute de oameni au fost tarati cu catuse si plimbati pe la DNA, iar apoi au fost achitati. Iar dintre acesti, doar doamna presedinte a ICCJ a primit despagubiri de la stat pentru arestari si functii pierdute.

Eu as vrea sa intreb, eu, care mi-am pierdut functia de presedinte al PSD in baza unui dosar facut de domnul Uncheselu, eu nu merit despagubiri? Eu azi am castigat 2.200 de euro, banii dati domnului Isar, dar eu banii ii iau de la stat, nu de la domnul Isar.

Domnul Isar era si probabil e si acum un om foarte puternic in cercuri mai putin vizibile. Asta a zis si CEDO, ca nici nu m-au chemat. Dar asta nu e sfarsitul lumii, ci atunci cand oamenii isi pierd cariera, onoarea si chiar viata. Oameni care fac infarct dupa ce sunt achitati, oameni care isi pierd familiile.

E si o chestiune a corpului de magistrati. AU si ei Daniletii lor, daca ei nu isi fac curat, cine sa le faca? Sa le faca presa curat? Nu cred ca ar fi bine.

Eu nu ma plang, imi duc pacatele mele, dar nu l-a intrebat nimeni pe ministrul Predoiu daca nu ar vrea sa faca ceva ca sa faca procurorii dosarele in 10-15 ani, sau trebuie sa stea toata lumea cu frica 17-20 de ani? Eu in 2022 ma judec inca pentru 2007, iar domnul Predoiu voia repede ordonanta de urgenta pentru termenele de prescriptie, ca scapa coruptii. Dar nu ar vrea el sa faca dosarele alea in mai putin de 15 ani?”, a spus Victor Ponta la România TV.