Cătălin Drulă îl „spulberă” pe Sorin Grindeanu: „Dincolo de anunțuri triumfaliste, autostrăzile Moldovei avansează în ritm de melc!”

A8 – autostrada care traversează munții – cu sectoarele Tg. Mureș – Miercurea Nirajului și Leghin – Tg. Neamț are și ea finanțare în PNRR.

Anul trecut am reușit cu eforturi uriașe de negociere să conving Comisia Europeană să finanțeze A7 Ploiești – Pașcani. La fel și sectoarele A8 dinspre Tg. Mureș și Tg. Neamț – Autostrada Unirii Moldova – Transilvania. A8 e o autostradă despre care s-a vorbit mult, s-au dat legi, au fost proteste, s-au făcut și desfăcut studii de fezabilitate, însă prima cărămidă reală a fost obținerea fermă a finanțării europene.

Apoi am lansat licitația de lucrări pentru primul tronson din A7 Ploiești – Buzău și am lăsat în septembrie celelalte sectoare din A7 și A8 în etapa de proiectare la 90%.

Sorin Grindeanu le-a primit pe tavă gata de licitat în câteva săptămâni. Decizia lui strategică a fost însă să condamne Moldova la cine-știe-câți ani în plus fără autostrăzi.

Trecerea graniței prin podul peste Prut de la Ungheni e și ea dată uitării, Sorin Grindeanu nefiind capabil să obțină un acord de mediu într-un an de zile pentru un singur pod.

Zero proiectări de drumuri expres și lucrări înghețate la centuri ocolitoare în Moldova

De proiectarea drumurilor expres Bacău – Piatra Neamț sau Tișița – Albița nu se mai aude nimic, le-a băgat Grindeanu și pe astea la sertar, deși la ora asta trebuiau să fie în licitație pentru lucrări. Iar centurile ocolitoare la Tecuci și Bârlad sumarizează neputința acestor incompetenți: zero mobilizare, zero progres, zero interes pentru binele cetățenilor”, a punctat, pe pagina de Facebook, Cătălin Drulă.