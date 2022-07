Tupeu: Kelemen Hunor îl apără pe Viktor Orban!

Viktor Orban consideră că alimentarea cu arme moderne a Ucrainei nu va face decât să prelungească războiul, iar conflictul nu va fi încheiat decât în urma negocierilor ruso-americane.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu consideră că discursul lui Viktor Orbán de la Băile Tuşnad a fost unul rasist sau putinist şi apreciază că orice declaraţie trebuie interpretată în context. Liderul UDMR a afirmat că-l cunoaşte foarte bine pe premierul maghiar, a discutat cu el în repetate rânduri, şi nu are nicio urmă de rasism în el, iar faptul că vrea pace nu-l face să fie ”un putinist”. Kelemen Hunpr a comentat şi declaraţiile considerate anti-UE şi anti-NATO ale premierului din Ungaria.

”Amestecul interrasial, relaţiile dintre persoane sunt o chestiune privată în lumea civilizată, nu un subiect politic al partidelor, nu e un subiect ce ţine de funcţionarea societăţii şi nu e un subiect de stat. Dacă se poate spune aşa, este un subiect de suflet” – a declarat Kelemen Hunor publicaţiei maszol.ro.

El susţine că în Europa, Europa Centrală sau de Est, acest lucru a fost deja decis şi nu este o problemă politică.

Potrivit preşedintelui UDMR, orice declaraţie trebuie interpretată în context. ”Să nu mai vorbim de faptul că cineva încearcă în mod deliberat să interpreteze greşit o declaraţie şi doreşte să-şi întărească propria părere sau prejudecăţile printr-o interpretare greşită. Este la mare modă, astăzi, ca, fără o gândire profundă, să numim pe cineva fascist sau rasist, pe oricine nu este de acord cu noi sau care are o altă opinie. Eu pot să găsesc fraze în operele lui Platon pe care, dacă le scot din context, pot demonstra, dintr-o singură mişcare, cât de rasist sau fascist a fost Platon. Dacă ne uităm la tot discursul lui Orban, putem vedea că nu a fost un discurs bazat pe rasism sau pe teoria speciilor. Există o singură specie de om, homo sapiens, restul e cancan”, a mai afirmat preşedintele UDMR.

Acesta susţine că-l cunoaşte foarte bine pe premierul maghiar şi nu există nicio urmă de rasism în el: ”Îl cunosc de foarte mult timp pe Orbán Viktor, am discutat pe îndelete cu el de mai multe ori şi susţin ferm că Orbán Viktor nu are în el nici o picătură de rasism”.

Ca răspuns la acuzaţia că prim-ministrul maghiar a ţinut un discurs pro-rus la Băile Tuşnad, Kelemen Hunor a declarat: ”Viktor Orbán a condamnat Rusia, fiecare persoană care condamnă războiul condamnă pentru că ceea ce face Rusia este inacceptabil. Scopul Europei este să împingă Rusia înapoi la graniţele sale şi să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina cât mai curând posibil. Este în interesul tuturor să avem pace. Dacă cineva vrea pace, asta nu-l face un putinist. Dacă cineva crede că negocierile de pace ar trebui deschise cât mai curând, cred că are cele mai normale aşteptări ale lumii: nu războiul, ci pacea ar trebui să fie decisivă”.

În legătură cu acuzaţiile de discurs anti-NATO, Kelemen Hunor consideră că este dreptul oricărui lider politic să-şi exprime opinia, chiar dacă este diferită de a ltora: ”Când am aderat la NATO şi UE, nu reţin să fi scris pe undeva în tratate că libertatea de opinie trebuie suspendată şi că trebuie să uităm de libertatea de exprimare. Între aliaţi nu s-a pus problema ca cineva să nu poată să aibă o opinie diferită. Eu observ că NATO este unită în ceea ce priveşte războiul şi ajutorul umanitar, însă UE este mai divizată din cauza subiectelor economice şi energetice. Dar asta nu înseamnă că toţi liderii NATO şi UE devin putinişti”.