Ludovic Orban și Forța Dreptei continuă lupta pentru salvarea liberalismului autentic!

Liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban, continuă să creadă în viitorul liberalismului autentic. La un an de la mascarada de Congres PNL, care s-a soldat cu alegerea perdantului Florin Cîțu la șefia PNL (unde mai este acesta acum?), Orban continuă să crească electoral Forța Dreptei, singurul partid cu adevărat liberal de pe scena politică de astăzi.

„A trecut un an. Sunt un om liber, cum am fost toată viata mea. Gândesc cu mintea mea, spun exact ce gândesc și fac ceea ce cred eu ca este bine. Pot sa ma uit in ochii oamenilor pe care ii întâlnesc, fără sa am vreun motiv sa îmi plec privirea. Cred cu aceeași tărie in liberalism și, chiar dacă liberalismul a dispărut aproape complet din UMpnl, el este viu in societate și își va găsi o alta reprezentare politica mai onorabila, mai fidela, mai consecventa”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Forța Dreptei, Ludovic Orban.