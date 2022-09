Victor Ponta nu vrea ca România să fie obligată să economisească energie electrică: „S-a hotărât la Bruxelles să fim şi noi solidari, dar alţii când au fost solidari cu noi?”

Fostul premier Victor Ponta a intervenit în direct la România TV, într-o ediţie specială, pentru a comenta mitingurile organizate în Bucureşti pentru drepturile animalelor, pe de-o parte, dar şi pentru salvarea industriei alimentare autohtone.

Victor Ponta este de părere că România nu ar trebui să fie obligată să economisească energie electrică, pentru că are capacitate de a produce cât curent electric consumă.

„E normal, toti iubim animalele, dar pe de alta oarte, de cand exista omenirea si cat va exista cred ca putem avea industrie alimentara. Rau este ca noi importam multa mancare, desi am fost inzestrati sa avem destul.

Industria romaneasca este si a fost distrusa. Noi ne imprumutam, dar trebuie sa dam si inapoi. Nu exista tara importanta in lume care sa nu aiba propria productie. Cred ca ne va fi din ce in ce mai rau.

Eu cred ca Romania nu ar trebui sa aiba nicio criza energetica. Asa s-a decis la Bruxelles, sa fim si noi solidari, dar altii nu-mi amintesc sa fie solidari cu noi. Noi avem destula energie, nu trebuie sa inchidem scolile sau fabricile. Noi ne facem slugi la altii si asta e rau.

Eu cred ca Guvernul, din pacate, nu stie ce sa faca. Nu s-a luat nicio masura buna tot anul si din pacate vine iarna. Nu credca se face economie prin stingerea becurilor in scoli. Conducatorii nostri copiaza ce vad la Bruxelles, in Germania, dar copiaza prost si lucruri care nu au legatura cu Romania.

In Romania, in ultimii 15 ani s-a protestat doar impotriva PSD, iar dupa aia au disparut. Deci nu credca vom avea proteste in Piata Victoriei pana nu va prelua PSD guvernarea. Atunci o sa avem proteste, iar acestea nu ne ajuta. Cand IOhannis sau altii de la PNL sau USR au facut mult mai rau decat a facut PSD, nu a protestat nimeni, eu le zic „focile fericite”.

Oamenii acum stiu ca oricat ar protesta, nu le rezolva statul nimic. Romanii vor continua sa manance carne, dar din pacate va fi carne importata din Ungaria si alte tari.

Cred ca e o orchestratie ca sa fie distrusa industria Romaniei. Oricine a incercat sa se opuna, liderii care s-au batut pentru Romania au fost foarte tare loviti, au avut dosare, dar iata ca liderii care se lupta pentru ei, ca Iohannis, nu au nicio problema.”, a spus Victor Ponta.