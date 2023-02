Ponta îl ironizează pe Iohannis: Am intrat in Schengen, s-au scos vizele de America, nu mai este corupție, cei acuzați de plagiat au fost scoși din politică, nu s-au mărit taxele scăzute de Ponta!

Declarația președintelui PSD, Marcel Ciolacu, care i-a replicat președintelui Iohannis implicarea în campaniile electorale și care îl consideră pe acesta vinovat că au ”au fost ani pierduți” din cauza unor ”ranchiune și discuții politice și a unor decizii luate în acel moment”, a generat reacția liderului Pro România, Victor Ponta.

„Corect – desi e doar o descriere succinta! Astept acum replica “focilor frumoase si libere” : iata ca avem “Romania Educata” , am intrat in Schengen, s-au scos vizele de America, nu mai este coruptie , cei acuzati de plagiat au fost scosi din politica , nu s-au marit taxele pe care le scazuse Ponta prin Codul Fiscal , Romania chiar este “a lucrului bine facut” ! Ah , si , am uitat : a scos PSD de la Guvernare „, a punctat, pe pagina de Facebook, Victor Ponta.