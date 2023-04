Premierul Ciucă, mesaj tranșant: O parte dintre miniștrii PNL ai actualului Guvern nu se vor mai regăsi după rocada guvernamentală!

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat luni că o parte dintre miniștrii PNL ai actualului Guvern nu se vor mai regăsi după rocada guvernamentală în viitorul Executiv condus de social-democrați.

Rocada guvernamentală convenită prin protocol urmează să aibă loc în luna mai. Viitorul Executiv va fi condus de liderul social-democrat, Marcel Ciolacu.

„Rocada este în plan a se desfăşura, aşa cum ne-am asumat”, a afirmat Nicolae Ciucă.

La ceremonia de deschidere a Conferinţei Internaţionale „Smart Diaspora 2023, premierul Nicolae Ciucă a subliniat că nu îi este teamă că va pierde funcţia de preşedinte al PNL după ce o va ceda pe cea de premier.

„Am mai spus-o o dată într-un interviu şi o spun şi acum: mi-e teamă să nu mor neîmpărtăşit. În rest, de ce să-mi fie teamă? De ce să ne fie teamă? Credeţi că pentru cineva anume contează un scaun, o funcţie? Nu. Contează să ne facem treaba, iar treaba trebuie făcută în aşa fel încât oamenii să simtă că muncim pentru ei. Şi, vizavi de toate celelalte aspecte care au apărut în presă, ele sunt parţial adevărate, pentru că fiecare livrează ceea ce crede şi îi convine că-i este bine. Dacă este să considere cineva că am servit cuiva anume, am servit cetăţenilor României şi României, nu vreunui partid anume”, a subliniat Nicolae Ciucă.

Întrebat în ce stadiu sunt evaluările miniştrilor PNL şi dacă există posibilitatea ca unii dintre ei să nu se mai regăsească şi în viitorul guvern condus de liderul PSD, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă a răspuns: „Fiecare dintre miniştri va fi evaluat şi fiecare îşi va regăsi poziţia în viitor. Categoric, da”.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că există trei posibile scenarii pentru comasarea alegerilor de anul viitor, dar a cerut specialiştilor din PNL să găsească soluţii care să fie legale, constituţionale pentru organizarea comasată a acestora.

Premierul Nicolae Ciucă ia în calcul comasarea alegerilor de anul viitor.

„Este o discuţie în momentul de faţă. Am discutat la nivelul coaliţiei, am discutat la nivelul PNL chiar în ultima şedinţă a Biroului Politic Naţional despre acest subiect. În acest moment, fiind vorba despre o analiză, am rugat specialiştii din partid să caute soluţii şi desigur, să venim cu o abordare legală, constituţională, nu de altă natură. Dacă va exista, atunci o vom discuta. Dacă nu va exista, nu o vom discuta”, a spus Nicolae Ciucă, la Focșani.