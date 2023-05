Simona Halep reacționează după noua amânare anunțată de ITIA

Simona Halep a reacţionat după ce Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a obţinut amânarea audierii de la Sport Resolutions pentru a treia oară. Românca trebuia să se prezinte în faţa tribunalului independent din Londra pe 28 mai 2023.

Audierea româncei, depistată cu o substanță interzisă la US Open 2022, a fost amânată pentru a treia oară. Simona Halep a fost suspendată provizoriu, iar pe 19 mai 2023, ITIA a venit cu un nou cap de acuzare, faptul că în pașaportul biologic al sportivei ar exista „iregularități”.

Simona Halep urma să fie audiată pe data de 28 mai 2023, dar ITIA a amânat termenul și a provocat o reacție disperată din partea fostului lider WTA. „Încă o dată, în această seară, sunt devastată. ITF (ITIA) mi-a amânat pentru a treia oară audierea, din nou pentru încă o lună. Aștept să fiu judecată din luna octombrie a anului trecut. În decembrie am reușit, în sfârșit, datorită experților, să demonstrez că lotul de suplimente pe care îl foloseam era contaminat, de aici și rezultatul pozitiv al testului. Am cerut, așa cum prevede regulamentul anti-doping, o audiere rapidă: este dreptul meu, este scris în regulament! Din păcate ITF (ITIA) mi-a amânat audirerea de trei ori, mi-a interzis dreptul de a fi judecată de un Tribunal Independent. Nu mi-a permis să particip la niciun turneu în ultimele 8 luni. Acum știu cu siguranță că voi rata Australian Open, Roland Garros și Wimbledon. Nu mai menționez că am pierdut toate punctele, clasamentul. Nu doar că îmi omoară reputația, dar nici nu vreau să discut despre urmările asupra sănătății mele mentale. Nerespectarea regulilor de către ITF (ITIA) cu privire la audierea pe care o solicit este total lipsită de respect. Nu mai am cuvinte… Justiția amânată este justiție interzisă”, a scris Simona Halep pe rețelele de socializare.