O nouă tranșă de titluri Fidelis, lansată de Ministerul Finanțelor!

Statul lansează o nouă tranșă de titluri Fidelis, care pot fi cumpărate până la 12 septembrie, cu beneficii speciale pentru românii donatori de sânge. ”Poți retrage banii oricând, iar câștigurile sunt neimpozabile”, precizează reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Românii au o nouă ocazie de a împrumuta statul, cumpărând titluri de stat Fidelis.

În perioada 5 septembrie – 12 septembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot cumpăra titluri de stat Fidelis dintr-o nouă tranșă, cu valori în lei sau euro.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Titlurile de stat Fidelis, care sunt listate la Bursa de Valori București, pot fi achiziționate prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank.

Statul acordă beneficii pentru donatorii de sânge.

”Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 aprilie 2025, va avea o dobândă de 8,20%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

De asemenea, donatorii de sânge beneficiază și de tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în euro, cu scadență la 2 ani, la o dobândă de 4,10%. Plafonul maxim în cazul instrumentului dedicat donatorilor în euro este de 20.000 euro, iar suma minimă ce poate fi subscrisă este de 100 euro, echivalentul unui titlu în euro”, precizează reprezentanții Ministerului Finanțelor.

În afară de tranșele speciale, ediția Fidelis ce debutează vineri 5 septembrie, va conține și emisiuni cu următoarele dobânzi:

în lei:

de 7,20% – cu scadența la 2 ani

de 7,60% – cu scadența la 4 ani

de 7,90% – cu scadența la 6 ani

de 7,20% – cu scadența la 2 ani de 7,60% – cu scadența la 4 ani de 7,90% – cu scadența la 6 ani în euro:

de 3.10% – cu scadența la 2 ani

de 5.25% – cu scadența la 5 ani

de 6.50% – cu scadența la 10 ani

”Poți retrage banii oricând, iar câștigurile sunt neimpozabile.

În procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile.

Deținătorii de titluri de stat Fidelis lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadență, primind dobândă aferentă perioadei de deținere”, mai precizează sursele citate.