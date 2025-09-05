Nicușor Dan este mulțumit de rezultatele obținute după trei luni de mandat!

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că este mulțumit de rezultatele obținute în primele trei luni de mandat, considerând că obiectivele stabilite au fost îndeplinite, în pofida contextului dificil pe plan intern și extern.

Nicuşor Dan a subliniat că perioada a fost marcată de provocări majore, dar că acestea au fost gestionate cu succes, de la stabilitatea guvernamentală până la consolidarea poziției României pe scena internațională.

Într-o intervenție la Antena 1, președintele a precizat că își acordă o notă între 7 și 8 pentru activitatea de până acum, explicând că evaluarea reflectă mai degrabă exigența personală decât un eventual deficit de realizări. Declarațiile vin în contextul în care șeful statului a prezentat un bilanț al primelor 100 de zile de mandat, punctând principalele direcții în care România a înregistrat progrese.

„A fost o provocare cu formarea unui guvern care să fie stabil. Asta s-a întâmplat, după care am avut o provocare cu deficitul. Și, din fericire, până acum lucrurile sunt sub control”, a afirmat Nicușor Dan, referindu-se la principalele obstacole întâlnite la început de mandat.

El a arătat că, în ciuda dificultăților generate de anularea alegerilor prezidențiale, România are în prezent un guvern funcțional, capabil să gestioneze politicile interne și să răspundă provocărilor externe.

În privința situației economice, șeful statului a accentuat că România și-a menținut credibilitatea pe piețele internaționale.

„Am avut cele două evaluări de la agențiile de rating și România și-a păstrat statutul de recomandat investitorilor. Asta e lucrul important”, a declarat şeful statului.

Pe plan extern, președintele a subliniat importanța relansării dialogului diplomatic și a reafirmării poziției României în cadrul european și internațional.