Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță scăderea deficitului bugetar și creșterea încasărilor din TVA!
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut joi o conferință de presă în care a prezentat datele privind execuția bugetară din luna octombrie.
„În primul rând, este vorba de scăderea deficitului înregistrat faţă de anul trecut, faţă de 2024, faţă de deficitul lunii octombrie din 2024, unde aveam un 6,2%, în luna octombrie a acestui an, execuţia a înregistrat un deficit de 5,7%. Este un ecart de aproape 0,5%, care semnifică următoarele lucruri: în primul rând, confirmă că tendinţa pe care am anticipat-o în privinţa deficitului anual de 8,4 este una validă.
În al doilea rând, confirmă ipotezele pe care le-am lansat în momentul în care am adoptat măsurile în această vară. Aceste măsuri sunt eficiente, iar execuţia din luna octombrie reflectă acest lucru. Practic, deficitul în lună faţă de 2024 şi acest lucru, deficitul înregistrat în lună este de 6,3 miliarde faţă de anul trecut, când deficitul înregistrat în lună era de 13 miliarde”, a afirmat ministrul Finanţelor.
Ministrul a menționat că nivelul TVA-ului colectat în luna octombrie a fost cel mai mare din acest an.