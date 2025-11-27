Sebastian Burduja pune „punctul pe i” în privința blocării tranzacției MVM – E.ON Furnizare: România nu va negocia niciodată securitatea energetică a țării!

Deputatul PNL, Sebastian Burduja, a precizat că atunci când era ministru al energiei, a spus clar și răspicat că blocarea tranzacției MVM – E.ON Furnizare ESTE necesară. Am fost printre foarte puținii care au avut curajul să se opună public, cu argumente și date clare, a punctat Burduja.

„Mulți au crezut că nu vom reuși. Au spus că e imposibil, că presiunea e prea mare, că vom ceda. Dar iată-ne astăzi: pe baza informațiilor publice apărute astăzi, se pare că CSAT a decis exact ceea ce am apărat atunci — respingerea tranzacției și apărarea interesului național. Așa arată leadershipul: spui adevărul, lupți pentru el și câștigi!”, a mai spus fostul ministru al Energiei.

Potrivit acestuia, România este și va rămâne deschisă pentru investitori, dar NU va negocia niciodată securitatea energetică a țării. Liberalul a adăugat că nici Ungaria, nici alte state nu fac asta și nici nu au pretenția ca România să o facă.