ANAF derulează controale naţionale la firmele de pază!

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a declanşat luni o amplă acţiune de control la nivel naţional, vizând 62 de societăţi care activează în domeniul serviciilor de protecţie şi pază, identificate cu risc fiscal ridicat de sustragere de la plata taxelor şi contribuţiilor către bugetul de stat.

Potrivit unui comunicat emis de instituţie, selecţia companiilor a fost realizată în baza unor analize complexe de risc, care au scos la iveală practici sistematice de diminuare a bazei impozabile, externalizarea artificială a obligaţiilor fiscale şi neconcordanţe între volumul activităţii desfăşurate şi valoarea obligaţiilor declarate.

Controalele se desfăşoară atât la sediile firmelor vizate, cât şi în peste 300 de obiective de pază unde îşi desfăşoară activitatea personalul acestora, în scopul verificării corespondenţei dintre situaţia din teren, evidenţele de personal şi datele fiscale raportate.

DGAF verifică inclusiv modul de calcul, reţinere şi plată a impozitului pe salarii şi a contribuţiilor sociale obligatorii, în contextul în care analizele ANAF au indicat posibile practici ilegale: folosirea muncii nedeclarate sau subdeclarate, salarii minime declarate formal, sume suplimentare neimpozitate, contracte de colaborare fictive şi evidenţiere incompletă a veniturilor în contabilitate.

Acţiunea se desfăşoară în cooperare cu inspectorii din cadrul Inspecţiei Muncii, pentru identificarea şi sancţionarea cazurilor de muncă nedeclarată şi a altor abateri de la legislaţia muncii.

„Prin această acţiune comună, ANAF şi Inspecţia Muncii urmăresc asigurarea unui climat concurenţial corect şi protejarea angajaţilor din domeniu împotriva practicilor abuzive care le afectează drepturile salariale şi sociale”, se arată în comunicatul transmis de ANAF.