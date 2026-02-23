Vineri expiră interimatul lui Bolojan la conducerea Ministerului Educației!

Vineri, 27 februarie, expiră interimatul de 45 de zile al premierului Ilie Bolojan la conducerea Ministerului Educației, fără ca până acum să fi fost găsit un ministru titular.

Postul rămâne unul extrem de dificil, în condițiile în care șeful Guvernului insistă pentru aplicarea rapidă a unor politici austeritare care ar implica tăieri de salarii în mediul universitar.

Ministerul Educației rămâne, și la finalul lunii februarie, fără conducere stabilă. Interimatul premierului Ilie Bolojan, preluat după demisia lui Daniel David pe 22 decembrie, expiră vineri, după 45 de zile, iar negocierile pentru desemnarea unui nou ministru par blocate.

Bolojan a declarat de mai multe ori că își dorește ca numirea să fie făcută cât mai rapid. Premierul spunea în luna ianuarie că ideal ar fi ca titularul să fie instalat până la sfârșitul lunii februarie, pentru ca acesta să poată analiza direcțiile de finanțare înainte de aprobarea bugetului.

Totuși, funcția pare tot mai greu de acceptat. Surse din sistem afirmă că viitorul ministru va fi nevoit să implementeze măsuri severe de austeritate, inclusiv o reducere de 10% a salariilor din universități, o decizie care a stârnit tensiune în mediul academic. „Cine vine la Ministerul Educației este absolut suicidar”, afirmă o sursă apropiată negocierilor.

Printre numele vehiculate pentru preluarea portofoliului s-au numărat rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, consiliera de stat pe Educație, Luciana Antoci, fostă prefectă de Iași, și fostul ministru al Culturii din guvernul Dăncilă, Daniel Breaz, actualmente rector al Universității „1 Decembrie” din Alba Iulia. Niciuna dintre propuneri nu s-a concretizat până în prezent.

Indiferent cine va prelua conducerea, provocările sunt majore: profesorii amenință cu greve, sindicatele cer anularea măsurilor de austeritate, iar premierul Bolojan insistă pentru disciplina bugetară în sistemul universitar. De asemenea, viitorul ministru se va confrunta și cu una dintre cele mai mari probleme ale României: analfabetismul funcțional.

Demisia lui Daniel David, recunoscută oficial pe 14 ianuarie, a deschis una dintre cele mai sensibile crize din cabinetele Bolojan, într-un moment în care educația rămâne un domeniu-cheie, dar și unul dintre cele mai tensionate din administrația centrală.