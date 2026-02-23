Sindicatele din Educație vor protesta miercuri în fața Palatului Cotroceni!

Toate federațiile sindicale din Educație vor ieși în stradă miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni, pentru a protesta împotriva lipsei de reacție a președintelui Nicușor Dan în conflictul dintre Guvern și sindicate.

Liderii acuză că șeful statului nu și-a respectat angajamentul de a media disputa și de a convoca o nouă întâlnire de lucru, promisă încă din toamna anului trecut.

Președintele Federației Sindicale „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat pentru presă că promisiunea președintelui de a reveni la masa dialogului cu partenerii sociali nu s-a concretizat:

„Președintele a stabilit la prima întâlnire că o să ne revedem la două luni, cu datele pe masă, și că își va exercita rolul de mediere între Guvern și sindicate. Au trecut aproape patru luni și nu a mediat nimic.”

La manifestația de miercuri vor participa toate cele trei federații sindicale reprezentative din sistem – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater”. Acțiunii li se vor alătura și organizații studențești.

Principalele revendicări vizează anularea măsurilor din așa-numita „Lege Bolojan”, clarificarea proiecției bugetare pentru 2026 și eliminarea măsurilor de austeritate care, potrivit sindicaliștilor, afectează grav veniturile cadrelor didactice. Printre nemulțumiri se numără și reducerea indemnizației pentru profesorii doctori – de la 950 la 500 de lei lunar.

Marius Nistor a criticat și absența unei voci puternice în fruntea Ministerului Educației:

„În momentul de față nu avem un ministru care să se bată pentru învățământ și pentru alocările bugetare pentru educație în 2026. Ne interesează un ministru care să fie o autoritate profesională și morală, care să empatizeze cu elevii, studenții și cadrele didactice, nu unul definit de apartenența politică.”

Sindicatele reproșează președintelui Nicușor Dan că nu a respectat promisiunea făcută pe 8 septembrie 2025, când, după marșul profesorilor de la Guvern la Cotroceni, anunțase o nouă întâlnire în cel mult două luni. Aceasta ar fi trebuit să aibă loc până pe 8 noiembrie, însă nu s-a mai organizat.

Ulterior, pe 12 noiembrie 2025, șeful statului recunoștea public întârzierea și anunța desemnarea unui consilier prezidențial pentru Educație, care urma să colecteze datele necesare reluării dialogului.

Protestul de miercuri este considerat de liderii sindicali un semnal public adresat președintelui pentru a-și îndeplini rolul constituțional de mediator. Sindicatele avertizează că lipsa dialogului și a unor soluții financiare sustenabile riscă să escaladeze tensiunile din sistemul educațional, aflat deja într-o criză prelungită.