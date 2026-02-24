Alarmant: Peste 17000 de profesori și-au pierdut locul de muncă în mandatul premierului Bolojan!

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a redus cu 26.800 numărul posturilor ocupate din sectorul bugetar în primele șase luni de mandat. Astfel, la finalul lunii decembrie 2025, numărul angajaților din sectorul public a ajuns la 1,279 milioane, comparativ cu 1,306 milioane în decembrie 2024.

Cea mai mare scădere s-a înregistrat în domeniul Educației, unde au fost reduse 17.400 de posturi. La finalul anului 2025, Educația rămânea cel mai mare angajator din sectorul public, cu 366.763 de posturi ocupate, urmată de Sănătate, cu 245.368 de angajați. Potrivit sursei citate, o parte importantă a reducerilor din Educație ar putea fi reprezentată de posturile ocupate anterior de profesori suplinitori.

Administrația centrală, aflată în subordinea directă a Guvernului, a consemnat o scădere de 22.910 posturi, ajungând la 814.331 de poziții ocupate în decembrie 2025, potrivit datelor analizate de Profit.ro. În administrația locală, reducerea a fost de 3.890 de posturi, numărul total al angajaților fiind de 464.464.

Diminuări au fost raportate și în alte domenii importante. Poliția și Jandarmeria au pierdut 2.209 posturi, Ministerul Apărării Naționale a înregistrat o scădere de 1.174 de posturi, iar Ministerul Finanțelor, care include ANAF și Vama, a redus 510 poziții.

Măsurile fac parte dintr-un plan amplu de restructurare a aparatului bugetar, inițiat de Guvernul Bolojan, cu obiectivul declarat de a stabiliza finanțele publice fără a apela exclusiv la majorări de taxe. În acest context, salariile din sectorul public au fost înghețate pentru anii 2025 și 2026, sporurile pentru condiții vătămătoare au fost eliminate, iar angajările și cheltuielile de funcționare au fost restricționate.

Aparatul bugetar depășise pragul de 1,3 milioane de posturi ocupate în octombrie 2024, apropiindu-se de nivelurile din 2008, când se înregistra un record de 1,398 milioane de angajați în sectorul public. Ulterior, în urma ajustărilor din perioada 2009–2010, determinate de acordurile cu FMI, numărul posturilor a scăzut la 1,266 milioane în 2010, iar minimul a fost atins în 2014, cu aproximativ 1,18 milioane de angajați.

La finalul anului 2025, cei mai mari angajatori din sectorul bugetar erau Educația (366.763 de posturi), autoritățile executive locale (279.058), Sănătatea (245.368), Poliția și Jandarmeria (124.671), Apărarea (74.813) și Finanțele (23.804).

Potrivit datelor disponibile, costul mediu lunar al unui bugetar este de 10.959 de lei brut, corespunzător unui salariu net de aproximativ 6.411 lei. În cazul angajaților din companiile de stat, costul mediu lunar este de 9.590 de lei brut, echivalentul unui salariu net de circa 5.610 lei.