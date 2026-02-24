BNR, avertisment extrem de dur în privința riscurilor unei crize politice!

Banca Națională a României (BNR) a transmis, prin purtătorul său de cuvânt, Dan Suciu, un avertisment extrem de dur privind cel mai mare pericol la care se expune România. Acesta ar fi o criză politică, scenariu care ”ar arunca România în aer”.

România de astăzi merge pe o sârmă foarte subțire, peste prăpastia numită faliment. Destinația? Un ”mai bine” ce ar însemna evitarea crizei, resuscitarea bugetului, reducerea cheltuielilor statului și a inflației, revigorarea economiei. Oficialii BNR susțin că acest traseu, unul foarte dificil, poate fi ușor compromis printr-o criză politică.

O spune purtătorul de cuvânt al băncii centrale, Dan Suciu.

“Am văzut raportul pe care l-a făcut agenția Fitch. Împrumuturile de care depinde sustenabilitatea economiei și bugetul economiei se fac în funcție de ce spun agențiile de evaluare. Agenția a spus un lucru foarte clar: sunteți pe calea cea bună cu ceea ce faceți. Dacă vreți ca ratingul să se îmbunătățească sau măcar perspectiva de rating continuați. Dacă nu vreți ca lucrurile astea să se întâmple, intrați într-o criză politică. O criză politică ar arunca România în aer.

Depindem foarte mult de cum reușim să ne împrumutăm pe piețele externe – 50 de miliarde de lei nu sunt ușor de obținut de pe piețe în general. Asta pentru împrumuturile curente, nu mai spun pentru dobânzile pe care le avem și nivelul ridicat al dobânzilor. Ne apropiem de 3 la sută din PIB, deci deficitul acela pe care ni-l permitem să îl avem înseamnă doar dobânzi.

Calea este bine definită, ea funcționează, a funcționat cu certurile de rigoare, cu negocieri. Important e să se ajungă într-un final la consens, iar acest consens să fie susținut de societate”, subliniază Suciu.

Oficialul BNR mai spune, pe de altă parte, că posibilitatea unor creșteri de salarii și pensii depinde în mare măsură de creșterea economică.

“E clar că există o dorință de majorare dacă se poate. Nu este încă momentul și e prea devreme pentru a face aprecieri. Nici pentru 2026 nu e momentul să facem aprecieri legate de evoluțiile acestea, dar pentru 2027?! Depindem de un lucru foarte important, de cât va fi nivelul creșterii economice. Creterea economică ridică toate corăbiile, toate bărcile. Există șanse atunci pentru alte echilibre în economie”, a spus Dan Suciu.

Purtătorul de cuvânt al BNR a vorbit și despre pachetul de măsuri sociale dorit de PSD, care, în opinia sa, ”poate avea șanse”, însă cu condiția de a nu altera eforturile de austeritate uriașe făcute până acum.

“Ne împrumutăm 50 de miliarde de lei anual, avem dobânzi până la 2,7 la sută din PIB, plata dobânzilor anuale. Aceste asunt sume uriașe. De aici vin constrângerile pe care le avem. Am obținut un deficit bugetar care ne permite să ne împrumutăm mai ieftin, iar împrumuturile mai ieftine deschid calea și pentru asemenea decizii.

Înțeleg că este un pachet bine țintit, că ăsta este scopul lui, nu este un pachet general. Poate avea șanse, evident. Contează să nu dăm peste cap ce am obținut cu eforturi fantastice și suferințe foarte mari din partea întregii populații”, a explicat, la antena3, oficialul BNR.