Maria Grapini a participat, la Bruxelles, la conferința cu tema “Protecția standardelor europene pentru produsele agro-alimentare!”. Eurodeputatul umanist a cerut o cooperare eficientă între cele 2000 de puncte vamale din UE, dar și o exigență sporită în controlul mărfurilor!

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor, membru al comisiei pentru agricultură din PE și raportor pentru noul Cod Vamal, a participat, luni, la Bruxelles, la conferința cu tema “Protecția standardelor europene pentru produsele agro-alimentare!”.

În intervenția sa, eurodeputatul Grapini a reiterat necesitatea unei cooperări eficiente între cele peste 2000 de puncte vamale din UE, dar și a unei corectitudini și exigențe sporite în controlul mărfurilor în toate cele 27 de state membre.

“Este necesară atât pregătirea profesională a lucrătorilor în vamă, funcționarea sistemelor de alertă în toate statele membre la sesizarea unor produse neconforme, cât și un buget pentru dotarea punctelor vamale cu aparatură de laborator pentru verificarea conținutului/compoziției produselor!”, a precizat eurodeputatul umanist.

Nu în ultimul rând, Maria Grapini a subliniat importanța eticii in afaceri, dar și a unui comerț echitabil.

De menționat faptul că, la începutul acestei luni, eurodeputatul Maria Grapini a fost prezentă la Varșovia, pentru evaluarea propunerilor de sediu ale Autorității Europene Vamale, o instituție nouă, cu rol strategic în controlul frontierelor, combaterea fraudelor și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Negocierile se poartă cu Cipru, care deține Președinția rotativă a Consiliului UE. În acest proces, europarlamentarul S&D a subliniat că va susține ferm echilibrul geografic în distribuția instituțiilor europene și ideea că Europa de Est nu trebuie să rămână doar o zonă de aplicare a deciziilor, ci și una de găzduire a centrelor de decizie.

Maria Grapini a punctat, la finalul vizitei, că România are argumente solide – administrative, logistice și strategice – pentru a deveni sediul noii Autorități Europene Vamale. Acest demers reprezintă un test de corectitudine europeană, dar și de voință politică, a mai spus eurodeputatul umanist.