Moțiune simplă împotriva ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat, miercuri, în plen, depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter.

„În temeiul articolului 170 din Regulamentul Senatului, republicat, înaintez moțiunea simplă intitulată ‘Breasla vă vrea afară, domnule ministru. Sunteți o jignire pentru cultura română’, inițiată de 43 de senatori”, a precizat Peiu.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a informat că, în condițiile respectării regulamentului, dezbaterea și votul asupra moțiunii simple vor avea loc pe 2 martie, la ora 16:00.

Potrivit unui comunicat al AUR, „demersul este motivat de lipsa de răspundere a unui ministru care, în urma unor multiple derapaje, inclusiv jigniri la adresa artiștilor, măsuri nepotrivite și situații clare de conflict de interese, a refuzat să-și prezinte demisia deși i s-a cerut în numeroase rânduri, a unui ministru ce face gafă după gafă, pe care identitatea românească pare să-l deranjeze și care pare a fi mai presus de lege, întrucât pentru domnul Demeter legile României se suspendă”.

AUR susține că „propunerea Ministerului Culturii de a implementa un sistem de pontaj pentru artiști, actori, angajații din instituțiile de spectacol a fost o intenție profund injustă ce nu ține cont de realitatea meseriei”.

„Pontajul actorilor, cuantificarea actului de creație, normarea, birocratizarea și înregimentarea artei sunt idei stahanoviste din perioada stalinistă de tristă amintire’, susțin semnatarii în moțiunea simplă.

Conform inițiatorilor, „reproșurile oamenilor de cultură la adresa ministrului Andras Demeter atestă faptul că nu este persoana potrivită pentru a ocupa funcția de ministru al Culturii”.

‘Oamenii de cultură remarcă disprețul pentru cultură al premierului, care ‘nu stăpânește mai mult de 700 cuvinte’, și obediența ministrului Demeter – ‘un nerealizat slugarnic, dispus să-i facă pe plac șefului cu orice preț. Istvan Demeter e unul dintre puținele rebuturi politice produse de UDMR’. O spun oamenii de cultură aduși la exasperare, nu noi’, detaliază semnatarii moțiunii.

AUR îl critică pe ministrul Culturii pentru că ar fi ‘jignit’ breasla artiștilor.

„Momentul când domnul Demeter afirmă că ‘prostia omenească ne caracterizează pe noi toți, inclusiv pe mine’ e singurul în care a fost onest. Nu, domnule Demeter, nu actorii trebuie să-și dea ‘demisia din prostie’, ci dumneavoastră trebuie să vă dați demisia dintr-un post pe care l-ați făcut sinonim cu mojicia’, completează parlamentarii AUR.