Eurodeputatul Maria Grapini a criticat dur, la Bruxelles, decizia Comisiei Europene de a amesteca fondul de coeziune cu cel pentru Politica Agricolă Comună: “De ce vreți să stricați ceea ce funcționa?”

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor din PE, a participat, la Bruxelles, la dezbaterea privind propunerea Comisiei Europene de a avea un Fond unic, în noul Cadru Financiar Multinațional (CFM), în care se amestecă fondul de coeziune cu cel pentru Politica agricolă comună, dezvoltare regională și socială.

Potrivit eurodeputatului Grapini, raportul Curții Europene de Conturi a arătat clar că propunerea nu este fundamentată, nu este clară și poate duce la haos în gestionarea eficientă și verificarea cheltuirii banilor europeni. Maria Grapini a criticat faptul că, de această data, Comisia Europeană nu a fost în stare să răspundă la întrebările și criticile venite din partea europarlamentarilor din TOATE grupurile politice.

“După ce asculți aici, aproape trei ore, toată dezbaterea, nu ai decât o singură întrebare pentru Comisie: De ce vreți să stricați ceea ce funcționa? Puteam, spre exemplu, să perfecționăm funcționarea acestor proiecte. Las la o parte că nu s-a răspuns dacă este constituțională această propunere. Amestecați fonduri… Politica Agricolă Comună este separată din 1962… amestecați fonduri care au principii, posibilități de control și relevanță diferite și vreți – singurul lucru pe care l-a spus Comisia – să avem un set de indicatori egali. Nu se poate acest lucru pentru că vorbim de lucruri diferite!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini.

Concret, Maria Grapini a reiterat necesitatea abandonării acestui nou model propus de Comisia Europeană, în contextul în care, a mai spus eurodeputatul S&D, în management, când aduci un model nou, în dauna unuia vechi, trebuie să justifici foarte clar care sunt plusurile acestuia.

“Au fost foarte multe întrebări adresate Comisiei, la care nu s-a răspuns: Cum facem să existe echilibru între toate aceste fonduri? Cum definim plusvaloarea europeană? Cum verificăm performanța? Din punctul meu de vedere, este un haos legislativ și ați putea să luați Premiul Nobel!”, a conchis, ironic, Maria Grapini.

La finalul dezbaterilor, eurodeputatul umanist a precizat: “Concluzia a fost clară: Comisia Europeană trebuie să ne prezinte altă propunere fundamentată!”.