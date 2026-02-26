Prognoza de creștere a României pentru 2026, redusă, în anul 2026, de BERD!

Prognozele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) indică o traiectorie prudentă pentru economia României în următorii doi ani. După un avans modest de 0,9% estimat pentru 2025, instituția financiară mizează pe o accelerare de 1,2% în 2026 și de 2,2% în 2027. Acest scenariu de redresare se sprijină, conform raportului Regional Economic Prospects, pe un vârf proiectat al absorbției fondurilor din Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF) și pe o ameliorare a balanței comerciale. Totuși, experții avertizează că cererea externă scăzută rămâne principalul factor de risc care ar putea tempera aceste evoluții.

Analiza anului precedent evidențiază un tablou economic marcat de slăbiciunea consumului privat, alimentată de o scădere cu 5% a salariilor reale în semestrul al doilea din 2025. Deși investițiile din fonduri europene și redresarea exporturilor de mărfuri au susținut parțial PIB-ul, încrederea mediului de afaceri a rămas scăzută. BERD pune acest pesimism pe seama instabilității politice din prima jumătate a anului 2025 și a măsurilor de consolidare fiscală implementate ulterior.

În plan fiscal, raportul notează o ușoară atenuare a deficitului, care ar fi scăzut de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% la finalul anului 2025, cu o țintă de 6,2% previzionată pentru 2026. Totuși, ajustările fiscale nu au rămas fără ecouri în prețuri. Majorarea TVA-ului și scumpirea energiei au împins rata anuală a inflației către un prag critic de 9,7%, valoare care plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană la acest capitol.