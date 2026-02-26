Liberalii îi dau replica lui Grindeanu: Bolojan rămâne premier până anul 2026!

Președintele PNL Dâmbovița îi răspunde lui Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan rămâne premier până anul viitor! Asta după ce președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat pentru G4Media că va propune un vot intern în partid, pentru ca formațiunea să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt prim-ministru de la PNL. În plus, votul va arăta dacă PSD vrea să rămână în coaliție cu sau fără USR.

Liberalul Virgil Guran i-a dat replica lui Sorin Grindeanu, după declarațiile președintelui PSD la G4Media: ”Sunt (declarații) doar de imagine, vrea să se reconfirme în partid, să vadă partidul lui că are activitate. Nici vorbă, o să vedeți că nu ies de la nici o guvernare, o să vedeți că Ilie Bolojan rămâne în continuare premier până în aprilie anul viitor, cum e stabilit în protocol”.

Întrebat ce ar face PNL, dacă PSD ar decide că vrea alt premier, liberalul a răspuns: ”În primul rând, nu va veni PSD-ul cu această propunere și în al doilea rând, există o cutumă clară în orice alianță, când un partid este desemnat să numească premierul, partidul stabilește premierul. Deci nu cred că se va ajunge la acest lucru și nici nu cred că noi ne-am alinia la ceea ce spune PSD-ul”.

Întrebat dacă PNL ar accepta ca USR-ul să fie scos din Guvern, Virgil Guran a precizat: ”Nu s-a discutat acest lucru în PNL. Eu vorbesc în mod oficial, pentru că de regulă, totul apare pe surse. Eu zic că întotdeauna ceea ce se hotărăște oficial este important, cum și acum, PSD-ul tot spune că vor ieși, că vor face. Ceea ce se hotărăște oficial este important și o să vedeți că oficial nu o să hotărască ei că ies de la guvernare (…). În cazul în care va fi vreo problemă de genul ăsta ridicată de către PSD în mod oficial (…), atunci vom avea o poziție. Nu cred eu că este cazul să iasă USR-ul în momentul de față de la guvernare”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri seară, că va extinde consultarea internă cu privire la rămânerea la guvernare, pe care a declanşat-o încă din luna decembrie, cu întrebări care să nuanţeze anumite aspecte. Unul dintre acestea este legat de păstrarea USR în cadrul coaliţiei, iar altul legat de persoana lui Ilie Bolojan. ”Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu, adăugând că în prezent coaliţia ”scârţâie rău”.