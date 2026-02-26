Avocata „șpăgară”, Adriana Georgescu, rămâne în arest la domiciliu!

Avocata Adriana Georgescu, acuzată într-un dosar de trafic de influență și apropiată de PNL a pierdut contestația depusă la Curtea de Apel București. Magistrații au decis definitiv ca aceasta să rămână în arest la domiciliu.

Aceeași decizie a fost luată și în cazul asociatului ei, falsul „general SIE" Gheorghe Iscru. Cei doi au ajuns astăzi în fața judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce apărătorii lor au contestat măsura preventivă.

Instanța supremă a respins cererile ambilor inculpați, menținând decizia Curții de Apel București din 19 februarie 2026. Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată în camera de consiliu.

Soluția instanței (nemodificată):

Detalii soluţie: Respinge, ca nefondate, contestațiile formulate de inculpații Georgescu Adriana-Mihaela și Iscru Gheorghe împotriva încheierii din data de 19 februarie 2026, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I penală, în dosarul nr. 951/2/2026 (584/2026). Obligă contestatorii inculpați la plata sumei de câte 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Georgescu Adriana-Mihaela, în cuantum de 95 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunțată în ședința camerei de consiliu, astăzi, 25 februarie 2026.