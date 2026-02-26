Story, Balm & Candy. Meaningful Rituals. Expoziția care transformă ritualurile zilnice în experiențe artistice, la Melange Café!

Bucureștiul devine, din nou, scena unei întâlniri speciale între artă și viața de zi cu zi. Go Art Projects, în parteneriat cu Melange Cafe, lansează expoziția colectivă „Story, Balm & Candy. Meaningful Rituals”, un proiect curatorial care aduce în prim-plan frumusețea și forța gesturilor mici — acele ritualuri personale care oferă echilibru, sens și stare de bine.

Expoziția reunește 16 artiste contemporane din România și din lume, într-un parcurs vizual care vorbește despre îngrijire, plăcere și reconectare — teme profund actuale pentru publicul urban.

Ritualurile care ne definesc, reinterpretate prin artă contemporană

De la gesturi de self-care până la momente de răsfăț sau introspecție, „Story, Balm & Candy. Meaningful Rituals” propune o perspectivă artistică asupra ritualurilor care structurează viața modernă. Lucrările explorează felul în care aceste momente devin ancore emoționale și spații personale de regenerare.

Conceptul expoziției este construit în jurul a trei direcții simbolice:

Story – povestea ca refugiu personal și spațiu al imaginației, care oferă sens și protecție emoțională

Balm – îngrijirea ca gest esențial de echilibru, care susține corpul și relațiile

Candy – plăcerea ca formă de reconectare, celebrare și energie vitală

Împreună, aceste trei dimensiuni conturează o expoziție despre arta de a avea grijă de tine și despre micile bucurii care dau ritm vieții.

16 artiste care aduc în prim-plan universuri personale și emoții autentice

Expoziția reunește lucrări semnate de artistele: Alicja Pruchniewicz, Natsuree Techawiriyataweesin, Lavinia Gherghina, Loya Kader Ozturkmen, Adriana Florea Băloiu, Mariea Petcu Chioibaș, Raluca Ilaria Demetrescu, Anca Boeriu, Diana Boldeanu, Bianca Mann, Sabina Georgescu, Suriwan Sutham, Smaranda Isar, Ioana Băltan și Anca Dragu Vintilă, fiecare aducând o perspectivă distinctă asupra ideii de ritual și identitate.

Lucrările expuse transformă spațiul Melange Cafe într-o experiență artistică intimă, accesibilă și profund conectată la realitatea contemporană.

Artă contemporană într-un spațiu viu al Bucureștiului

Expoziția face parte din programul curatorial Melange × Go Art Projects, o inițiativă care aduce arta contemporană mai aproape de public și o integrează în spații cotidiene, invitând vizitatorii să descopere arta într-un mod natural și personal.

Accesul publicului este liber, în timpul programului Melange Cafe.

O experiență culturală care merită descoperită

Într-un ritm de viață tot mai accelerat, interesul pentru ritualuri personale, echilibru și self-care devine o temă centrală. Expoziția surprinde această realitate și o transformă într-o experiență vizuală memorabilă, potrivită pentru publicul interesat de artă, lifestyle și cultură contemporană.

„Story, Balm & Candy. Meaningful Rituals” este mai mult decât o expoziție — este o invitație la reflecție, la reconectare și la celebrarea ritualurilor care dau sens vieții.

Evenimentul este susținut de Melange Cafe, Prime Road Media, Iconic Wood, Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Uriage, Apivita, Plumeria Art și Arta de a fi femeie, parteneri care susțin dialogul dintre artă, comunitate și experiența contemporană.