Mărmureanu susține că viirorul mare cutremur ar putea avea o magnitudine de opt grade!

INFP anunţă că s-au produs două cutremure în România, în ultimele ore. Mărmureanu a estimat că viitorul mare cutremur va avea o magnitudine cuprinsă între 7,2 şi 7,9 grade, posibil chiar 8 grade.

Două cutremure în România, în ultimele ore. Un seism slab s-a produs joi dimineața în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit informațiilor INFP. Un alt seism a fost înregistrat azi-noapte, puțin după miezul nopții.

Seismul a avut loc la ora 05:37 și a avut magnitudinea de 3.3 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la adâncimea de 119.9 km, în apropierea următoarelor oraşe: 31km V de Focșani, 61km N de Buzău, 80km E de Sfântu-Gheorghe, 90km SV de Bârlad, 92km E de Brașov, 96 km S de Bacău.

Un alt cutremur a fost înregistrat la ora 00:31. A avut magnitudinea de 2.7 și s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul a avut loc la adâncimea de 124.6km, în apropierea următoarelor oraşe: 49km NV de Buzău, 64km SE de Sfântu-Gheorghe, 65km E de Brașov, 65km V de Focșani, 66km NE de Ploiești, 96km NE de Târgoviște.

Viitorul mare cutremur ce se va produce în România va fi de adâncime, asemănător celui din 1802, iar acesta va fi norocul ţării noastre, a declarat recent directorul onorific al Institutului Naţional de Fizica Pământului, Gheorghe Mărmureanu.

„(Cutremurul – n. r.) va fi adânc şi acesta va fi norocul României. Cu cât e mai adânc, cu atât energia se disipă pe o suprafaţă mai mare. Va fi o suprafaţă foarte mare, de la Moscova la Cairo. Pe toată Europa, aş spune”, a afirmat Gheorghe Mărmureanu, care a participat la Forumul dedicat Zilei Mondiale a Pământului.

El a asemuit imaginea cutremurului cu un con răsturnat, în vârful acestuia fiind cutremurul, iar suprafaţa bazei Europa.

Mărmureanu susţine că viitorul cutremur mare ce se va produce în România se va asemăna celui din 1802, cu magnitudinea 8, dar care nu a produs victime. Însă, susţine specialistul, nu acelaşi lucru se poate spune despre efectele viitorului cutremur, în contextul în care România s-a schimbat, iar acum „avem blocuri făcute prost”.