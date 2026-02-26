Auchan: la 5 ani de la lansarea primului shop „O nouă viață”, clienții cumpără zilnic, în medie, 1.000 de articole vestimentare pre-purtate

Peste 360.000 de articole vestimentare reutilizate au fost vândute doar anul trecut din shop-in-shop-urile „O nouă viață by Auchan”, un proiect de economie circulară lansat în premieră pe plan local. La cinci ani de la debut, conceptul este prezent în mai multe hipermarketuri Auchan din țară și oferă clienților o gamă variată de articole de îmbrăcăminte pre-purtate la prețuri care pornesc de la 5 lei, încurajând astfel reutilizarea textilelor și un consum responsabil.

Shop-urile „O nouă viață” sunt disponibile într-o selecție de hipermarketuri Auchan din Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Târgu Mureș, Deva și Oradea. Dintre acestea, Auchan Coresi din Brașov a înregistrat cele mai mari vânzări anul trecut.

În zonele dedicate din magazine, clienții pot găsi haine pentru femei, bărbați și copii, de la bluze, tricouri, cămăși, geci și jachete, pantaloni, blugi, până la rochii și articole sportive pre-purtate, toate în stare perfectă de comercializare. Proiectul este realizat printr-un parteneriat cu un lanț de magazine specializat, iar prețurile sunt cuprinse între 5 și 260 de lei.

„Pe durata celor 20 de ani de activitate pe care îi sărbătorim anul acesta, am investit constant în programe prin care oferim clienților soluții concrete pentru un consum mai responsabil. Continuarea proiectului O nouă viață confirmă angajamentul nostru de a integra principiile economiei circulare direct în experiența de cumpărare de zi cu zi. O nouă viață nu este doar un spațiu dedicat hainelor reutilizate, ci un pas real în direcția reducerii impactului industriei textile și a susținerii unui comportament de consum mai conștient”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate, Auchan Retail România.

Potrivit datelor publice, industria textilă generează aproximativ 10% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, în timp ce doar 1% dintre textile sunt reciclate la nivel mondial. În acest context, prin integrarea articolelor vestimentare pre-purtate, în completarea colecțiilor de textile marcă proprie INEXTENSO, direct în incinta hipermarketurilor, Auchan oferă clienților o alternativă accesibilă și responsabilă pentru achiziția de îmbrăcăminte.

Proiectul, unic în retailul românesc, se bazează pe cele trei principii ale economiei circulare – reducere, refolosire și reciclare, și contribuie activ la schimbarea comportamentului de consum în ceea ce privește îmbrăcămintea.

„O nouă viață” pe podiumul sustenabilității

În 2024, retailerul a devenit partener de sustenabilitate al Bucharest Fashion Week și a lansat, un an mai târziu, împreună cu organizatorii evenimentului, Resurrected Wardrobe, o colecție de piese vestimentare, curatoriate din shop-urile O nouă viață. Cinci designeri români – V:PM, Borbala, ARSENE, VOL by Bianca Taban și Medeea au creat colecții capsulă revalorificate, demonstrând că hainele pre-purtate pot deveni creații de sine stătătoare, cu identitate și impact. Ținutele au fost prezentate în cadrul expoziției Fashion Space, la Galateca, apoi expuse în 3 hipermarketuri Auchan din țară. Colecția a fost inclusă și într-o licitație caritabilă, fondurile fiind direcționate către Green Revolution.

Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.