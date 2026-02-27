Maria Grapini a participat la o întâlnire cu elevii Liceului Teoretic “Ion Barbu” din București. Eurodeputatul umanist le-a vorbit acestora despre modul de funcționare și despre organismele de conducere ale UE!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a participat, vineri, la o întâlnire cu elevii Liceului Teoretic “Ion Barbu” din București, în cadrul programului „Școli-Ambasador ale Parlamentului European”. Evenimentul a reprezentat prilejul așteptat de elevi pentru un dialog intergenerațional despre organismele de conducere ale Uniunii Europene, despre rolul acestora și despre parcursul și provocările responsabilității de europarlamentar.

„Am fost impresionată de cunoștințele elevilor legate de instituțiile europene, de interesul acestora, manifestat prin întrebările pe care mi le-au adresat. Felicit cadrele didactice pentru dedicarea lor și cred că există speranța de mai bine, prin implicarea tinerilor. Interacțiunea cu elevii mi-a dat încredere că România are viitor! De noi toți depinde să facem ca lucrurile să fie mai bune! Cred că, prin implicare și asumare, fiecare poate contribui la schimbarea pe care o dorim cu toții!”, a precizat, la finalul întâlnirii eurodeputatul Grapini.

Programul „Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) își propune să îi familiarizeze pe elevii de liceu și pe cei din școlile profesionale, provenind din medii educaționale, sociale și geografice diferite, cu democrația parlamentară europeană, cu rolul Parlamentului European și cu valorile europene.

Programul le oferă elevilor ocazia de a-și înțelege drepturile în calitate de cetățeni ai UE și de a învăța despre modul în care pot participa activ la viața democratică a Uniunii Europene.

Cuprinzând, la nivel european, în jur de 1 500 de școli certificate ca Școli-ambasador ale Parlamentului European, 3 700 de cadre didactice, numite ambasadori seniori, și aproape 23. 000 de elevi, numiți ambasadori juniori, rețeaua le oferă școlilor o bună ocazie de a face schimb de bune practici și de a coopera la punerea în practică a programului.