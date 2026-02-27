Deputatul Robert Alecu ia atitudine în fața deciziilor aberante care umilesc mii de pensionari care au activat în minerit, siderurgie, petrochimie, energie, transport feroviar și alte ramuri ale industriei grele!

Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, a precizat că în România există mii de pensionari care au activat în minerit, siderurgie, petrochimie, energie, transport feroviar și alte ramuri ale industriei grele.

Sunt oameni care au lucrat zeci de ani în medii cu risc profesional ridicat și care au avut contribuții frecvent majorate la bugetul asigurărilor sociale, a mai spus Alecu, care a adăugat, în context, că Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede că perioadele suplimentare acordate pentru aceste activități constituie stagiu de cotizare în condiții normale de muncă.

„Ulterior, prin normele metodologice de aplicare ale aceleiași legi aprobate prin Hotărârea Guvernului 181/2024 aceste perioade sunt calificate drept necontributive. Pentru persoane cu 30 sau 35 de ani de activitate în astfel de condiții peruioada suplimentară poate însemna încă 10-15 ani adăugați la vechime. Am solicitat ministrului Muncii clarificări privind temeiul juridic al acestei calificări, impactul numeric asupra beneficiarilor și implicațiile bugetare. Sistemul public de pensii trebuie să funcționeze pe baza coerenței normative a predictibilității administrative și a respectării principiului contributivității!”, a mai spus deputatul ACT.

Potrivit lui Robert Alecu, discutăm despre generații care au dus greul în industria românească și care au contribuit constant la bugetul public. În aceste condiții, deputatul ACT a conchis că clarificarea legii și consecvența aplicării ei reprezintă garanția respectului față de contribuabili iar respectul față de românii care au contribuit la bugetul public de stat este măsura seriozității statului român.