A șasea aeronavă din flota AnimaWings a ajuns la Otopeni direct din fabrică, încă două Airbus A220 sunt așteptate în aprilie

AnimaWings, companie aeriană 100% românească, anunță recepționarea unei noi aeronave Airbus A220-300 de ultimă generație, concepută să ofere un nivel superior de confort și eficiență pe rutele scurte şi medii ale companiei. Noua aeronavă, având indicativ YR-RUN, este cea de-a patra de acest tip și a șasea operațională în flota AnimaWings, operatorul full-service continuând astfel strategia de extindere accelerată a flotei. Următoarele două aeronave sunt așteptate să sosească de la fabrica Airbus din Canada în luna aprilie.

Aeronava nouă, livrată direct din fabrica producătorului Airbus, va opera mai multe rute europene importante, inclusiv București – Londra (Gatwick), București – Geneva, București – München, București – Milano (Malpensa), precum și zboruri spre Atena din Cluj și Timișoara, contribuind la consolidarea conectivității aeriene a României cu destinații majore din Europa.

„Extinderea flotei reprezintă un pas important în strategia noastră de dezvoltare și face parte din cel mai amplu proiect de investiţie în infrastructură aeronautică din ultimele decenii în România, un proiect de brand de țară prin care ne propunem să consolidăm conectivitatea internă a României, dar și integrarea acesteia într-o rețea tot mai extinsă de rute internaționale. Planul nostru rămâne unul ambițios: până la finalul anului 2027, flota AnimaWings va ajunge la 18 aeronave moderne, ceea ce ne va permite să dezvoltăm noi rute și să creștem frecvențele pe destinațiile deja populare”, a declarat Marius Pandel, CEO AnimaWings.

AnimaWings operează în prezent cea mai nouă flotă din aviația românească, cu o medie de vârstă a aeronavelor de aproximativ 5 ani.

Modelul Airbus A220-300 este recunoscut la nivel internațional pentru eficiența operațională și confortul oferit pasagerilor. Configurația de 148 de locuri în clasa economy oferă mai mult spațiu per pasager comparativ cu aeronave similare din aceeași categorie, contribuind la o experiență de zbor mai confortabilă. Noua aeronavă are locuri dispuse în formatul specific A220 de 3+2 pe rând, distribuite pe 30 de rânduri, și include o zonă dedicată Premium Seats în partea din față a cabinei. Primele 12 rânduri oferă 60 de locuri premium, cu spațiu suplimentar pentru picioare, scaune mai confortabile și tetiere reglabile, concepute pentru a oferi o experiență superioară de zbor pe rutele regionale și europene extinse.

Confort superior și tehnologie de ultimă generație

Noua aeronavă Airbus A220-300 a fost proiectată special pentru zboruri scurte și medii, fiind optimizată pentru rute de până la 4-5 ore.

Printre elementele distinctive ale aeronavei nou-nouțe se numără: scaune mai late și spațiu generos pentru picioare, zonă dedicată Premium Seats în primele 12 rânduri, cu spațiu suplimentar și tetieră reglabilă, ferestre panoramice, pentru mai multă lumină naturală în cabină, porturi USB individuale la fiecare scaun, cabină modernă cu iluminare LED ambientală și compartimente de bagaje supradimensionate, dar și nivel redus de zgomot. Aeronava este echipată cu trei toalete, una în partea din față și două în spate, iar un detaliu inedit este că una dintre toalete este dotată cu hublou, un element rar întâlnit în cabinele aeronavelor.

De asemenea, Airbus A220-300 este una dintre cele mai eficiente aeronave din categoria sa, cu un consum de combustibil redus cu până la 20-25% comparativ cu aeronavele din generația anterioară, performanță care contribuie la reducerea emisiilor și a amprentei de carbon, susținând obiectivele de sustenabilitate ale companiei.

Prin investițiile constante în aeronave moderne și prin dezvoltarea unei rețele extinse de destinații europene, AnimaWings își consolidează poziția ca una dintre cele mai dinamice companii aeriene românești, oferind pasagerilor o experiență premium de zbor, eficiență operațională ridicată și conectivitate extinsă între România și Europa.

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii confortabile, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în continuă expansiune, compania aeriană își va mări flota în acest an cu înca 2 avioane de tip Airbus A220-300, iar în următorul an cu încă 4 aeronave. Planul de extindere al flotei AnimaWings până la finele lui 2027 vizează un total de 18 aeronave.