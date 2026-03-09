Continental Hotels marchează 25 de ani ai Campionatului intern de Fotbal și Concursului de Majorete

Continental Hotels marchează 25 de ani ai Campionatului intern de Fotbal și Concursului de Majorete, un eveniment devenit în timp una dintre cele mai longevive tradiții interne ale companiei și un element important al culturii organizaționale.

Lansat în 2001 ca o competiție informală între colegi, campionatul s-a transformat într-un eveniment anual care aduce împreună angajați din toate departamentele rețelei Continental Hotels. Participanți din housekeeping, tehnic, recepție, securitate sau administrație formează echipe și participă la competiție, într-un context care încurajează colaborarea și relațiile dincolo de activitatea profesională de zi cu zi.

„Acest eveniment este, înainte de toate, despre oameni. De 25 de ani vedem cum colegi din departamente și orașe diferite se întâlnesc, colaborează și construiesc relații care depășesc spațiul profesional. Campionatul a devenit în timp o parte importantă din cultura noastră organizațională și un moment în care spiritul de echipă prinde cu adevărat viață”, a declarat Radu Enache, Director General Continental Hotels.

Peste 80% dintre participanți nu sunt sportivi sau dansatori profesioniști, însă competiția este organizată în condiții similare celor din evenimentele sportive oficiale. Meciurile sunt arbitrate de arbitri oficiali, la eveniment este prezent echipaj medical, iar echipele se antrenează înaintea fiecărei ediții. În cadrul Concursului de Majorete, participanții pregătesc coregrafii cu sprijinul unor coregrafi profesioniști.

Începând cu 2023, a fost extins și sistemul de premiere, fiind introduse categorii precum cel mai bun portar, golgheter sau cea mai bună majoretă, pentru a recunoaște atât performanța sportivă, cât și creativitatea și spiritul de echipă.

„Pentru noi, acest campionat este mai mult decât o competiție sportivă. Este un mod prin care colegii se descoperă dincolo de rolurile profesionale, își dezvoltă spiritul de echipă și construiesc relații autentice. Astfel de inițiative contribuie la o cultură organizațională sănătoasă, în care oamenii se simt conectați, implicați și parte din aceeași comunitate”, este de părere Liliana Neagu, Director HR al Continental Hotels.

De-a lungul timpului, competiția a fost organizată în mai multe orașe din țară, inclusiv București, Constanța, Mureș și Oradea. În ultimii ani, evenimentul a avut loc constant la Sibiu, devenind un punct de întâlnire pentru angajați din întreaga rețea.

Atmosfera din tribune contribuie la specificul evenimentului: echipele sunt susținute de galerii organizate, cu mascote, imnuri de echipă, steaguri și sloganuri personalizate, ceea ce transformă competiția într-o experiență colectivă pentru participanți și susținători.

Unul dintre cei mai longevivi participanți a fost prezent la toate cele 25 de ediții ale campionatului.

Pentru Continental Hotels, evenimentul a devenit, în timp, un instrument de consolidare a comunității interne și de conectare a echipelor din întreaga rețea.

Despre Continental Hotels

Continental Hotels SA are o tradiție de 35 de ani pe piața turistică din România. Încă de la început, viziunea companiei a fost să fie un brand hotelier de referință pentru români. Continental Hotels este cel mai mare lanț hotelier românesc ce acoperă piața de lux, business și economy, oferind, în același timp, o gamă completă de servicii și pentru segmentul MICE.

Portofoliul Continental Hotels cuprinde următoarele branduri hoteliere proprii: Grand Hotel Continental (5 stele), Continental Forum (4 stele), MyContinental (3 stele), Continental (3 stele), Hello Hotels (2 stele) precum și cele de food & beverage: Concerto Restaurant, Balkan Bistro, Bistro Continental, Mondo Restaurant, MyBistro, Victoria Club, Tekaffe, Cofetăria Continental.

Orașele în care Continental Hotels este prezent sunt: București, Arad, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Oradea, Sibiu, Suceava și Tîrgu Mureș totalizând 1754 de camere în 12 unități hoteliere.