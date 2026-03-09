Creștere semnificativă a numărului firmelor dizolvate în anul 2026!

Numărul firmelor dizolvate în România a crescut semnificativ la începutul acestui an. Potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în luna ianuarie a anului 2026 au fost înregistrate 5.403 firme dizolvate, cu 47,22% mai multe decât în aceeași perioadă a anului 2025, când au fost raportate 3.670 de cazuri.

Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 50% în prima lună a lui 2026. Cele mai multe dizolvări de companii au fost raportate în București, unde au fost închise 998 de firme, cu aproximativ 50% mai multe față de ianuarie 2025, conform stiripesurse.ro.

Pe următoarele locuri se află județele Constanța – 291 firme dizolvate (creștere de 75,3%), Cluj – 273 firme (plus 52,51%), Timiș – 248 firme (plus 65,33%), Ilfov – 235 firme (plus 55,63%), Dolj – 206 firme (plus 82,3%) şi Brașov – 200 firme (plus 56,25%). La polul opus, cele mai puține firme dizolvate au fost înregistrate în Mehedinți – 18 firme (scădere de 43,75%), Ialomița – 20 firme, Călărași – 25 firme, Giurgiu – 30 firme, Covasna – 33 firme şi Teleorman – 40 firme.

Cele mai mari creșteri ale numărului de dizolvări s-au înregistrat în județele Galați, Mureș, Covasna și Gorj. În schimb, scăderi au fost raportate doar în Mehedinți și Satu Mare.

Sectorul în care s-au înregistrat cele mai multe dizolvări este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv activitățile de reparare a autovehiculelor și motocicletelor. În acest domeniu au fost raportate 1.021 de firme dizolvate la nivel național, cu o creștere de 6,8% față de aceeași lună din 2025.

Alte domenii în care s-a constatat un număr mare de închideri de firme sunt activitățile profesionale, științifice și tehnice – 397 firme dizolvate (plus 17,11%), construcțiile – 393 firme (plus 2,34%) şi industria prelucrătoare – 369 firme (plus 17,89%).