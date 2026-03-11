Peste 150 de antreprenori vâlceni prezenți la evenimentul „Râmnicu Vâlcea în prim-plan”-Dialoguri despre antreprenoriat, performanță și comunitate

Accesul la finanțare, blocajele birocratice, presiunea costurilor și provocările macroeconomice au fost principalele teme de discuție la evenimentul ”Ramnicu Vâlcea în prim-plan” organizat de IMM România în parteneriat cu IMM Vâlcea.

Mediul antreprenorial vâlcean s-a remarcat prin reziliență. Potrivit datelor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, microîntreprinderile (0-9 salariați) au înregistrat în perioada 2018–2022 o creștere constantă, ajungând să reprezinte 93,6% din totalul societăților comerciale ale județului, cu un avans de aproape 20% față de 2018. Județul Vâlcea se poziționează totodată pe locul 14 la nivel național după PIB-ul pe cap de locuitor, cu una dintre cele mai rapide creșteri economice din România în ultimul deceniu.

Totuși, antreprenorii locali continuă să se confrunte cu o serie de provocări semnificative generate de presiunea tot mai mare asupra costurilor, volatilitatea economică, inflație, toate acestea fiind elemente care afectează predictibilitatea și stabilitatea activităților lor. În acest context, IMM România își propune să fie un partener activ al antreprenorilor, oferind expertiză, sprijin instituțional și access nelimitat la o vastă reţea de antreprenori, toate acestea fiind menite să contribuie la identificarea unor soluții concrete pentru problemele mediului de afaceri local.

„Îi invit pe toți antreprenorii vâlceni să se alăture comunității IMM România. Cu cât suntem mai mulți, cu atât vocea noastră este mai puternică în fața provocărilor. O rețea solidă la nivel local înseamnă acces mai rapid la informații, la programe de finanțare și la soluții practice pentru problemele de zi cu zi ale afacerii fiecăruia. IMM România s-a transformat într-o veritabilă comunitate care luptă pentru un mediu de afaceri mai echitabil, mai simplu și mai predictibil.”, a declarat președintele IMM România, Florin JIANU.

Peste 150 de oameni de afaceri locali au participat la dezbaterea care a adus față în față mediul privat și autoritățile locale. Concluzia discuțiilor a fost că bunul mers al afacerilor din județ depinde în mod direct de mecanisme de finanțare mai accesibile și de o digitalizare reală a administrației publice.

Evenimentul a confirmat că antreprenoriatul vâlcean este activ, vocal și orientat spre creștere.

IMM România va continua seria de consultări periodice și inițiative concrete de sprijin pentru mediul de afaceri local.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană