HELLENiQ Renewables lansează primele proiecte solare din România

HELLENiQ Renewables, filiala de energie regenerabilă a HELLENiQ ENERGY, anunță preluarea și începerea operațiunilor comerciale a două parcuri fotovoltaice în sudul României, marcând o etapă importantă în expansiunea Grupului pe piața energiei regenerabile din România.

Cele două parcuri solare, cu o capacitate instalată combinată de 58 MW, reprezintă primele active operaționale de energie regenerabilă ale HELLENiQ ENERGY în România. Proiectele sunt situate în Merenii de Jos, județul Teleorman și Ianca, județul Olt și sunt conectate la rețeaua electrică națională, contribuind la disponibilitatea energiei electrice curate pentru comunitățile locale și societăți comerciale.

Odată ce vor deveni complet operaționale, se așteaptă ca proiectele să genereze suficientă energie electrică curată pentru a acoperi nevoile anuale de energie a aproximativ 60.000 de gospodării, sprijinind în același timp tranziția energetică a României și contribuind la reducerea emisiilor de carbon.

Parcurile solare fac parte din acordul semnat în 2023 cu METLEN pentru dezvoltarea și achiziționarea a patru proiecte fotovoltaice în România, cu o capacitate totală de 211 MW. Celelalte două proiecte din cadrul acordului, cu o capacitate combinată de 153 MW, sunt așteptate să fie finalizate și să intre în funcțiune comercială în 2026.

Lansarea acestor parcuri solare marchează începutul prezenței operaționale a HELLENiQ ENERGY pe piața energiei regenerabile din România și confirmă implementarea consecventă a strategiei Grupului de a accelera creșterea internațională în domeniul energiei verzi.

Privind în perspectivă, construcția unui parc eolian de 96 MW în Galați, în estul României, este programată să fie finalizată în al doilea trimestru al anului 2027, aducând capacitatea totală instalată de energie regenerabilă a HELLENiQ ENERGY în țară la peste 300 MW.

Per total, portofoliul de energie regenerabilă al HELLENiQ ENERGY în România depășește deja 850 MW, inclusiv un mix echilibrat de proiecte solare și eoliene, precum și sisteme de stocare a energiei în curs de dezvoltare, ceea ce va spori flexibilitatea și reziliența sistemului energetic național și regional.

Dr. Sotiris Kapellos, director operațional al HELLENiQ Renewables, a declarat:

„România reprezintă una dintre cele mai promițătoare piețe de energie regenerabilă din Europa de Sud-Est. Lansarea primelor noastre proiecte solare din țară marchează o etapă importantă în implementarea strategiei noastre de creștere internațională.

La HELLENiQ Renewables, ne angajăm să dezvoltăm proiecte de energie regenerabilă de înaltă calitate care să susțină securitatea energetică, să accelereze decarbonizarea și să creeze valoare pe termen lung pentru economiile și comunitățile în care operăm.”

Mihai Darie, directorul HELLENiQ Renewables România, a declarat:

„Punerea în funcțiune a acestor prime parcuri solare este un pas major pentru HELLENiQ Renewables în România și reflectă angajamentul nostru pe termen lung față de piața energetică locală.

România are un potențial puternic de energie regenerabilă și o cale clară către un sistem energetic mai sustenabil. Echipa noastră locală este mândră să contribuie la această tranziție prin livrarea de proiecte care generează electricitate curată, susțin dezvoltarea locală și consolidează reziliența energetică a țării.”

HELLENiQ ENERGY continuă să exploreze activ oportunități de investiții suplimentare în România, concentrându-se pe proiecte de energie solară și eoliană, precum și pe soluții de stocare a energiei care vor susține stabilitatea și flexibilitatea sistemului energetic național.

Despre HELLENiQ ENERGY

HELLENiQ ENERGY este una dintre principalele companii integrate de energie din Europa de Sud-Est. Înființată sub numele de HELLENIC PETROLEUM în 1998, cu o istorie care datează de la prima rafinărie din Grecia în 1958, HELLENiQ ENERGY a crescut până a devenit cea mai mare companie din Grecia și una dintre cele mai mari din Europa de Sud-Est, după veniturile anuale. Urmărind cu vigoare o strategie ambițioasă de transformare, a evoluat cu succes într-un lider regional în domeniul energiei și are în prezent o prezență în 8 țări și operațiuni internaționale în creștere, cu un portofoliu diversificat care se întinde pe întregul lanț valoric al energiei.

HELLENiQ ENERGY este activă în producția, furnizarea și comercializarea tuturor tipurilor de energie, cu un accent tot mai mare pe energia curată și sursele regenerabile, vizând atingerea unui nivel net zero până în 2050. Portofoliul său include rafinarea, furnizarea și comercializarea de produse petroliere și petrochimice, explorarea și producția de hidrocarburi, precum și comercializarea combustibililor, în timp ce se dezvoltă rapid în domeniul energiei regenerabile.

Mai mult, HELLENiQ ENERGY dezvoltă o unitate strategică de afaceri integrată Green Utility, în urma achiziției în proporție de 100% a Elpedison, o companie greacă de generare și furnizare de energie și gaze. Această nouă afacere va produce și furniza energie – în principal din surse regenerabile – direct pe piață, respectând angajamentul Grupului față de o tranziție energetică justă, accesibilă și sigură.

Cu sediul central în Atena, Grecia, HELLENiQ ENERGY este listată la Bursa de la Atena (simbol bursier: ELPE), cu o listare secundară la Bursa de Valori din Londra (LSE: HLPD) prin intermediul Certificatelor Globale de Depozit (GDR).

www.helleniqenergy.gr