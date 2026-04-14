Sistemul public de pensii, tot mai aproape de colaps!

Specialiștii avertizează că România se îndreaptă spre colapsul sistemului de pensii, iar în următorii ani statul ar putea ajunge în situația să nu mai poată plăti banii cuveniți bătrânilor. La nivel național se manifestă deja un dezechilibru între populația activă și cea pasivă, iar în momentul în care se pensionează așa-numiții „decreței” situația se va înrăutăți.

În prezent, există județe în care 10 salariați contribuie lunar pentru a plăti pensiile a 15 oameni, iar veniturile sunt în continuare sub coșul de consum chiar și după marea recalculare, arată Realitatea Plus.

Practic, în multe județe din țară pensia medie abia depășește 2.200 de lei.

Nivel național – 8 pensionari susținuți de 10 salariați

Vaslui – 13 pensionari susținuți de 10 salariați

Teleorman – 14 pensionari susținuți de 10 salariați

București și Ilfov – 4 pensionari susținuți de 10 salariați

Botoșani – pensia medie – 2.228 lei

Vrancea – pensia medie – 2.266 lei

Giurgiu – pensia medie – 2.279 lei

Hunedoara – pensia medie – 3.505 lei

Brașov – pensia medie – 3.325 lei

Gorj – pensia medie – 3.245 lei

SURSA: INS