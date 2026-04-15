Caravana „Natura la clasă” va ajunge la peste 1.000 de elevi din jurul Munților Făgăraș

Fundația Conservation Carpathia aduce și în această primăvară „Natura la clasă” în școlile din jurul Munților Făgăraș, printr-o caravană educațională dedicată elevilor cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani. Proiectul se desfășoară în perioada 15 – 30 aprilie 2026 și explorează împreună cu elevii natura, iar la această ediție figurile principale ale caravanei sunt cele trei specii reintroduse în zonă: castorul, zimbrul și vulturul. Elevii sunt provocați să realizeze un proiect vizual despre speciile reintroduse și pot câștiga o tabără în natură sau o excursie tematică de o zi.

Ce se întâmplă în clasă

Fiecare vizită include o sesiune interactivă de 50 de minute, bazată pe jocuri de rol și discuții. Elevii sunt împărțiți în echipe și primesc roluri diferite: de la membri ai comunității și turiști, la rangeri sau autorități locale. Pornesc de la situații concrete pentru a înțelege cum se construiește o relație echilibrată între oameni și natură. În centrul activităților se află cele trei specii reintroduse de Fundația Conservation Carpathia în Munții Făgăraș: castorul, zimbrul și vulturul.

Scopul caravanei este de a-i ajuta pe copii și profesori să înțeleagă aceste procese și să descopere cum pot contribui, prin acțiuni simple, la protejarea naturii din Munții Făgăraș.

În această ediție, caravana ajunge în 14 comunități din județele Argeș, Brașov, Sibiu și Vâlcea.

„Comunitățile din jurul Munților Făgăraș trăiesc zi de zi alături de specii care au lipsit din multe zone ale Europei timp de decenii sau chiar secole. A înțelege cum trăiește un zimbru, un castor sau un vultur în vecinătatea satului tău este primul pas spre a-l accepta ca parte din peisaj. Copiii care participă la caravană nu descoperă doar aceste specii, ci învață să le vadă ca pe niște vecini cu care comunitatea poate conviețui. Și, odată ce înțelegi asta, e greu să nu vrei să protejezi ce ai în jur”, a declarat Istvan Szabo, Director Relații cu Comunitățile în cadrul Fundației Conservation Carpathia.

Un concurs care transformă lecția în acțiune

Caravana „Natura la clasă” provoacă elevii să își folosească imaginația și să creeze proiecte prin care să descopere și să înțeleagă mai bine habitatele și speciile reintroduse în Munții Făgăraș. Din fiecare școală se pot forma una sau mai multe echipe, fiecare alcătuită dintr-o clasă și doi profesori coordonatori. Echipele din școlile participante, din județele Argeș, Brașov, Sibiu și Vâlcea sunt invitate să realizeze o planșă pe tema „Specii reintroduse în Munții Făgăraș”, pornind de la informațiile și ideile discutate în cadrul caravanei.

Cele mai bune 40 de proiecte vor fi premiate cu o tabără de weekend la Centrul de Activități și Explorare a Naturii Richita sau cu o excursie tematică de o zi în natură. Tabăra include cazarea elevilor, trei mese pe zi și un program coordonat de educatori pentru natură. Transportul elevilor nu este inclus și rămâne în sarcina fiecărei școli.

Proiectele trebuie trimise până la data de 25 mai 2026, împreună cu formularul de aplicare, la adresa: educatie@carpathia.org. Câștigătorii vor fi anunțați pe 5 iunie 2026, iar taberele și excursiile vor avea loc începând cu luna septembrie 2026.

Unde ajunge caravana

Caravana „Natura la clasă” va ajunge în următoarele comunități:

Argeș: Arefu, Sălătrucu, Corbeni, Țițești

Brașov: Victoria, Viștea, Sâmbăta de Sus

Sibiu: Arpașu de Jos, Cârțișoara, Cârța, Porumbacu de Jos

Vâlcea: Perișani, Câineni, Boișoara

Rezultatele edițiilor anterioare

În edițiile anterioare, „Natura la clasă” a ajuns la peste 1.380 de copii și a stârnit curiozitatea elevilor pentru lumea sălbatică din jurul lor. Dintre aceștia, 674 de elevi, organizați în 46 de grupuri, au dus mai departe această experiență în tabere și activități în natură la Centrul de Activități și Explorare a Naturii Richita.

Prin „Natura la clasă”, Fundația Conservation Carpathia continuă să aducă în școli teme legate de biodiversitate și să creeze contexte în care elevii pot înțelege mai bine natura și rolul pe care îl au în protejarea acesteia.

Proiectul este derulat de Fundația Conservation Carpathia și Banca Comercială Română (BCR), printr-un parteneriat strategic.

Despre Fundația Conservation Carpathia

Fundația Conservation Carpathia este cel mai mare proiect de conservare a naturii din Europa, care contribuie la refacerea ecosistemelor naturale din Munții Carpați, în beneficiul biodiversității și a comunităților locale. Din 2009, fundația românească a salvat de la exploatare peste 28.000 de hectare de păduri și pășuni alpine în sud estul Carpaților Meridionali, achiziționându-le cu scop de conservare, a plantat peste 4,5 milioane de puieți pe 1.991 de hectare afectate de tăieri, a creat o zonă de 78.000 de hectare pe care nu se desfășoară vânătoare sportivă și de trofee.

Fundația contribuie la bunăstarea comunităților din vecinătatea pădurilor protejate prin proiecte sociale, de educație și de dezvoltare de afaceri verzi, iar viziunea pe termen lung este crearea Parcului Național Munții Făgăraș.

Activitatea Fundației Conservation Carpathia este recunoscută la nivel național și internațional, recent organizația primind trofeul BAMBI, cel mai important premiu media din Germania, pentru categoria „Planeta Noastră”. Din 1948, BAMBI premiază personalități și organizații care se remarcă prin activitate și au un impact deosebit.