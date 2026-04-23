Vânzările de autoturisme în UE au crescut în primele trei luni ale anului 2026!

Vânzările de autoturisme în Uniunea Europeană au crescut, în primele trei luni ale anului, cu 4 la sută față de aceeași perioadă din 2025. Dacia este una dintre excepțiile de la ”regulă”, însă oficialii gigantului francez Renault sunt încrezători în potențialul de redresare la acest capitol.

Paradoxal sau nu, industria auto a fost pe plus în ianuarie-martie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările de mașini în UE au crescut cu 4 la sută, impulsul datorându-se vehiculelor electrice și hibride, după cum arată datele din industrie, citate de Anadolu.

Concret, înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 2,82 milioane de unități în perioada ianuarie-martie, potrivit Asociației Producătorilor Europeni de Automobile.

Pe o piață europeană mai largă, care include UE, Asociația Europeană a Liberului Schimb și Regatul Unit, vânzările au crescut cu 4,1 la sută, ajungând la 3,52 milioane de unități.

Dintre principalele piețe ale UE, Italia a înregistrat cea mai mare creștere – 9,2 la sută, urmată de Spania (7,6 la sută), notează economedia.

Vehiculele hibrid-electrice au continuat să domine piața, reprezentând 38,6 la sută din vânzările totale. Înmatriculările au urcat cu 12,8 la sută, la 1,08 milioane de unități.

Dacia însă a raportat o scădere a vânzărilor globale cu 16 la sută după primele trei luni din 2026, însă oficialii grupului francez Renault se declară încrezători în capacitatea lor de a redresa situația.

Potrivit raportului comercial al grupului Renault, chiar dacă a vândut doar 145.335 de mașini în primele trei luni din 2026 înregistrând un recul important (-16,3 la sută) pe fondul unei piețe în ușoară creștere, Dacia ”își menține poziția în Top 10 mărci auto europene, pe toate canalele, pentru autoturisme (PC), și urcă pe podiumul european al vânzărilor către clienții de retail, baza sa principală de clienți”.