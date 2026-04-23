Subvenții pentru firmele care angajează persoane peste 45 de ani!

Firmele care angajează persoane din categorii vulnerabile, precum șomeri de lungă durată, persoane peste 45 de ani, părinți singuri sau tineri NEET, pot primi de la stat o subvenție de 2.250 de lei lunar, timp de 12 luni.

Măsurile fac parte din politicile active de ocupare a forței de muncă, urmărind sprijinirea persoanelor vulnerabile și stimularea angajatorilor în contextul în care piața muncii se confruntă cu lipsă de personal.

Angajatorii ce încheie contracte pe perioadă nedeterminată cu persoane ce se află în dificultate pe piața muncii vor putea beneficia de un sprijin financiar din partea statului.

Este vorba despre persoanele cu vârsta de peste 45 de ani, părinții unici susținători ai familiilor monoparentale, șomerii de lungă durată și tinerii NEET.

Firmele primesc lunar suma de 2.250 de lei pe o perioadă de 12 luni pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, existând obligația menținerii raporturilor de muncă pentru cel puțin 18 luni de la data încadrării. Subvenția este acordată proporțional cu timpul efectiv lucrat, incluzând și perioadele de concediu de odihnă.

Șomerii de lungă durată sunt persoanele ce au fost înregistrate la agențiile de ocupare pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul celor peste 25 de ani, sau de cel puțin 6 luni pentru tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani.

Tinerii NEET sunt tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu sunt angajați, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională.