Eurodeputatul umanist, Maria Grapini, a solicitat Băncii Europene de Investiții, la Strasbourg, să aloce mai multe credite IMM-urilor!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor din PE, a cerut, luni, în plenara de la Strasbourg, Băncii Europene de Investiții, să țină cont de distribuția creditelor în toate statele membre și să aloce credite, într-un procent mai mare, IMM-urilor!

„Banca Europeană de Investiții, mai ales în acest context, are un rol important. Fac parte din comisia pentru control bugetar și am analizat de foarte multe ori acest lucru. Cred că investițiile trebuie bine calculate, bine țintite, iar riscul, evident, calculat… cum a fost cazul dat aici ca exemplu, din Suedia, cu închiderea unei companii, după ce s-a investit foarte mult. Cred că trebuie mai multă transparență, dar și o mai bună distribuție a fondurilor de investiții în toate statele membre!”, a punctat, în plenul PE, eurodeputatul Grapini.

În sprijinul afirmațiilor sale, Maria Grapini a dat exemplul României, unde există o Bancă de Investiții care, din păcate, nu dispune de fonduri precum bănci similare din alte state membre.

De asemenea, eurodeputatul S&D a reiterat necesitatea redirecționării unor credite consistente către IMM-uri, care au cea mai mică putere de capitalizare și care au nevoie de investiții și de inovare.

“Aici trebuie intervenit în perioada următoare. Și închei întrebând punctual: Din cele 300 de miliarde de euro pe care le aveți prognozațe în următorii trei ani, cât sunt alocațe, concret, pentru IMM-uri?”, a conchis Maria Grapini.