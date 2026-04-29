Campania antidrog „Conștient, nu dependent” trage un semnal de alarmă!

Specialiștii din domeniul adicțiilor trag un semnal de alarmă pe care societatea nu îl mai poate ignora: vârsta medie la care adolescenții români experimentează pentru prima dată substanțe psihoactive a coborât periculos de mult, ajungând frecvent la pragul de 13 ani.

Fenomenul este accelerat de proliferarea noilor droguri sintetice, substanțe extrem de ieftine, ușor de disimulat și cu efecte neurotoxice rapide. Pentru a contracara această realitate care macină generațiile tinere, campania națională antidrog „Conștient, nu dependent”, inițiată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a ajuns la Cluj.

Abordarea organizatorilor este una strategică, acționând în două direcții: prima parte a zilei a fost dedicată celor mai vulnerabili în fața tentațiilor. La Cinematograful „Florin Piersic” s-au reunit aproximativ 700 de elevi pentru o sesiune de conștientizare atipică. Departe de a fi o prelegere rigidă, întâlnirea ea fost concepută ca o confruntare onestă cu realitatea. Discuțiile au adus sub lupă presiunea uriașă a anturajului și mirajul rețelelor sociale, spații virtuale unde consumul este adesea glorificat sau normalizat. Tinerii au învațat mecanisme de refuz și descoperă, prin exemple concrete, de ce decizia de a încerca „doar o dată” este, de fapt, o ruletă rusească.

Însă educația tinerilor este insuficientă dacă adulții care îi ghidează sunt nepregătiți. Din acest motiv, campania și-a mutat focusul către părinți și cadre didactice, reunind 500 de participanți în Aula „Victor Jinga” a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Într-un context statistic dur, în care piața drogurilor s-a extins cu peste un sfert într-un singur an, expertul antidrog Cătălin Țone a venit în fața adulților cu informații extrase direct din realitatea străzii. El a decriptat metodele actuale de racolare și le-a oferit părinților instrumente practice pentru a recunoaște semnele timpurii ale consumului, semne care de multe ori sunt confundate cu simplele revolte asociate vârstei. Prin acțiunile de astăzi, campania de la Cluj demonstrează că lupta împotriva drogurilor nu se poate câștiga prin frică, ci doar printr-o comunitate solidară și corect informată.