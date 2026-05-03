Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei: “Sunt un susţinător ferm al libertăţii de exprimare, al libertăţii presei, ca garanţie a oricărei democraţii funcţionale!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a transmis un mesaj, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei:

“Consider presa drept principala forță în informarea cetățenilor, în formarea percepțiilor corecte despre oameni, instituții și companii. Am colaborat și colaborez cu presa, din dorința de a ajunge la cetățeni informațiile pe care le gestionez.

Presa are o responsabilitate majoră în formarea percepției cetățenilor în domenii importante și poate afecta construcția corectă a valorilor, dacă percepțiile sunt formate pe informații neadevarate!

Sunt un susţinător ferm al libertăţii de exprimare, al libertăţii presei, ca garanţie a oricărei democraţii funcţionale. O presă liberă stimulează dezbaterea publică, protejează drepturile omului și contribuie la o societate bine informată. Consider, însă, la fel de important dreptul cetăţenilor de a fi corect informaţi şi resping orice formă de răspândire de ştiri false, în numele libertăţii de exprimare.

Jurnaliştii pot fi repere pentru societate, dacă apără o cauză dreaptă, într-o lume plină de interese.

Libertatea impune responsabilitate!

La mulți ani tuturor jurnaliștilor care își exercită profesia cu pasiune, integritate, curaj și dedicare!”.

Ziua mondială a libertăţii presei a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU, în 1993, în urma unei recomandări adoptate la a XXVI-a sesiune a Conferinţei Generale a UNESCO.

ONU a declarat ziua de 3 mai drept Ziua mondială a libertăţii presei, pentru a aduce în atenţia publică importanţa şi necesitatea respectării libertăţii de exprimare – conform Articolului 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului: „Orice om are dreptul la libertatea exprimării opiniilor; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei, prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat” – dar şi ca răspuns la o chemare a jurnaliştilor africani care, în 1991, a condus la Declaraţia Windhoek privind pluralismul şi independenţa mijloacelor de informare în masă.