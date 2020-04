Pierdut responsabilitate politică. O declar nulă!

Proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc a trecut, ieri, tacit, de Camera Deputaților. Complicitate, trădare, neglijență? Mai contează? Contează doar că ne-a trecut, din nou, „glonțul” pe la ureche. Udemeriștii nu vor renunța la visul lor: autonomia Ținutului Secuiesc. De altfel, de mai bine de 30 de ani, aceștia profită de incapacitatea actorilor politici de a-și subordona acțiunile politice în slujba unui ideal național!

Sunt convins că nu există nicio înțelegere Ciolacu-Orban care să vizeze autonomia Ținutului Secuiesc. Sunt, de asemenea, convins că ieșirea isterică a președintelui Iohannis nu are, la bază, nicio informație care să probeze în vreun fel acuzațiile aduse dușmanului său, PSD. Am asistat doar la o încercare penibilă a șefului statului de a puncta electoral folosind teza naționalismului, teză care încă aduce voturi.

Am fost surprins de faptul că, în primele 30 de zile ale stării de urgență, președintele Iohannis nu a mai atacat PSD. A mimat responsabilitatea, în lupta cu pandemia de coronavirus, dar atât. Imediat, însă, după prelungirea stării de urgență, Iohannis a ieșit la rampă și a reluat virulent toate atacurile la adresa inamicul său, PSD. Ieșirea de ieri depășește, însă, orice imaginație! În cazul în care nu are probele necesare care îi explică reacția furinbundă. Dar deține, oare, aceste probe? A fost informat de servicii că Ciolacu vrea să vândă Ardealul? Am dubii că lucrurile stau așa!

Nu am înțeles reacția anemică a PSD din timpul mandatului interimarului Ciolacu, în fața valului de acuze ale președintelui Iohannis. Timorarea asta excesivă aduce grave prejudicii PSD. Chiar dacă partidul pare incapabil, oricum, să-și regăsească o minimă cadență!

Am votat cu Iohannis în 2019. Am crezut că războiul cu PSD nu va afecta interesele României. Dar Dragnea a intrat la pușcărie! PSD a pierdut catastrofal două rânduri de alegeri și a intrat, docil, în opoziție. Mai mult, a votat guvernul Orban și stările de urgență anunțate de Iohannis. Cel mai mare partid din Opoziție execută orbește toate ordinele lui Iohannis. Situația pare a nu se schimba!

Cu toate acestea, Iohannis continuă, inclusiv în plină pandemie de coronavirus, să nu mai dea “doi bani” pe echidistanța (obligatorie) a funcției deținute! Modul în care susține PNL încalcă flagrant Constituția! Și își dorește o Opoziție decorativă. USR așteaptă, cuminte, să primească un oscior guvernamental, după alegerile din acest an. PSD, PRO România și ALDE sunt incapabile să își strângă rândurile și să reprezinte o amenințare politică pentru PNL și Iohannis.

PSD a făcut greșeli uriașe în ultimii ani. Modul în care liderii săi i-au permis lui Dragnea să ducă partidul în mocirla decredibilizării este inadmisibil. PSD și-a primit lecțiile cuvenite! Se pare, însă, că nu a învățat nimic din acestea!

Voi continua să cred că Iohannis și PNL reprezintă o opțiune mai bună decât PSD. Însă, de la asta și până la a închide ochii la pervertirea funcției de președinte, doar pentru ca un partid să dispară de pe scena politică, este cale lungă iar eu, unul, nu sunt dispus să o parcurg!

Românii au nevoie de un președinte credibil, de un guvern eficient, dar și de o opoziție puternică. Dincolo de iminentele războaie electorale, este nevoie ca actorii politici să identifice, măcar, câteva teme esențiale, în care să primeze, cu adevărat, interesul național. În caz contrar, bătaia de joc și manipularea românilor vor continua…

Un editorial de Iulian Badea