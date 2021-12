Florin Cîțu, mesaj tranșant în privința taxei de solidaritate: Nu se justifică în actualul context economic!

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, nu este de acord cu introducerea unei taxe de solidaritate de 1% din cifra de afaceri pe 2021 a companiilor, dar aceasta este susţinută de PSD şi UDMR.

„Taxa de solidaritate” pe care Florin Cîţu o respinge a fost propusă de UDMR şi în vechea coaliţie de guvernare, dar fără succes, ea fiind acum susţinută de PSD.

„Din punctul meu de vedere, nu susțin astfel de taxări (suprataxare cu 1% din cifra de afaceri a marilor companii, n.red.). Bineînțeles că am susținut asta în coaliție. Așa pe hârtie pot să scriu multe. Ea nu se justifică în context economic, am avut economia închisă 2 luni, bugetul a fost susținute de astfel de companii. Nu-și are loc astfel de taxă. Ea este susținută de partenerii din coaliție, dacă și premierul este de acord.”, a declarat Florin Cîțu.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, afirmă că ”oameni fără pregătire” vorbesc despre cum funcţionează Finanţele şi avansează ”scenarii apocaliptice”, însă, conform Ministerului Finanţelor, România are a noua cea mai mică datorie publică dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

„Adevărul iese întotdeauna la suprafaţă. Tot felul de aşa-zişi specialişti avansează diverse scenarii apocaliptice cu privire la datoria publică a României. Oameni fără pregătire care vorbesc despre cum funcţionează Finanţele unei ţări. Toţi sunt profesionişti peste noapte. Critici şi acuzaţii de un an de zile şi nimic nu s-a adeverit. Adevărul este prezentat, astăzi, de ministrul Finanţelor de la partidul foştilor adversari politici”, a scris Cîţu, miercuri, pe Facebook.

El arată că, potrivit Ministerului Finanţelor, „România are a noua cea mai mică datorie publică dintre cele 27 de ţări membre UE… la sfârşitul lunii septembrie 2021, indicatorul datorie guvernamentală reprezintă 48,5% din PIB, sub plafonul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht”; „conform metodologiei Uniunii Europene… cu un nivel de îndatorare de 47,5% din PIB”.

„Cititul nu a omorât pe nimeni”, conchide liderul PNL.