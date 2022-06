Ludovic Orban îl „desființează” pe Klaus Iohannis: A dat ocazia judecătorilor CCR să îl pună în capul trebii pe nimeni altul decât pe Marian Enache!

Ca și Dorneanu, a fost membru CPUN, a fost consilier prezidențial al lui Iliescu, are doctoratul în drept luat aproape în același an cu Dorneanu, a fost implicat în elaborarea constituției, beneficiază de pensie specială și este cumulard ( cumulează pensia și indemnizația de judecător CCR ) și a votat cot la cot cu Dorneanu toate deciziile revoltătoare ale CCR din ultimii ani. În plus, mai are și o problemă legată de colaborarea cu securitatea. Într- un răspuns oficial către CNSAS din 2009, SRI a comunicat că „ domnul Marian Enache figurează cu dosar F.R. ( fond rețea) 7259/ Vaslui, dar dosarul nu s- a păstrat în arhivă”.