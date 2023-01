Eurodeputatul Maria Grapini, prezentă la un eveniment cultural dedicat marelui poet român, Mihai Eminescu, la Uzdin (Serbia)

Mare iubitoare de românism și Eminescu, europarlamentarul PUSL, Maria Grapini, a participat, astăzi, la un eveniment cultural dedicat marelui poet român, Mihai Eminescu, în Serbia, organizat de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin (provincia Voivodina-Serbia), una dintre cele mai active societăți culturale ale românilor din această țară.

Manifestarea s-a bucurat de prezența mai multor scriitori și oameni de cultură, de o parte și de alta a graniței, din Banatul Sârbesc și din Timișoara.

„Sunt onorată și mă bucur că am reușit să fiu, astăzi, prezentă la acest eveniment pentru că eu, când particip la asemenea acțiuni, îmi încarc bateriile cu românism. Cu domnul Vasile Barbu, președintele Asociației, am o colaborare foarte lungă, de mulți ani, încă de când nu eram în politică, dar susțineam cultura și această asociație. Am participat la multe acțiuni ale acesteia. Nu am fost, ce-i drept, la toate edițiile de la Uzdin, dar am participat, cu sufletul deschis, anul acesta, la a 24-a ediție, când suntem în preajma zilei de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. Am reîntâlnit oameni de cultură, scriitori din Banatul sârbesc și din Timișoara, m-am bucurat de tot ceea ce s-a întâmplat aici și recitarea de către o fetiță de 10-12 ani a unei poezii extrem de frumoase a marelui poet, Mihai Eminescu, mi-a dat speranța că românismul nu va pieri niciodată și că noi vom rezista în lume. De asemenea, sunt convinsă că vom reuși să ne identificăm prin cultura noastră, prin tradițiile noastre, prin valorile noastre, așa cum spunea și conservatorul Mihai Eminescu. Simt, de asemenea, o mare bucurie când văd tânăra generația că preia, învață, și își ia ca repere mari oamenii de cultură ai României așa cum este poetul nepereche al românilor”, a precizat eurodeputatul Grapini.

Totodată, Maria Grapini a precizat, în intervenția sa, că este prietena tuturor românilor în contextul în care a spus cu fiecare ocazie că România este întreagă doar cu românii care trăiesc oriunde în lumea asta.

„Și mă refer aici la autoritățile din România, care au obligația să se intereseze și să ia măsuri ferme în sprijinul românilor care trăiesc în Sebia, Ucraina, Bulgaria etc pentru că și ei sunt un colț de Românie!”, a mai spus europarlamentarul umanist.