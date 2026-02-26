Eveniment

Barajul Mihăileni, test de responsabilitate pentru Guvern. PUSL cere o decizie imediată din partea ministrului Mediului!

Situația de la Barajul Mihăileni devine un subiect major de responsabilitate guvernamentală, după ce PUSL a avertizat public că lipsa unui plan concret din partea Ministerului Mediului nu mai poate fi tolerată.

Formațiunea umanist-social liberală susține că problema barajului a fost tratată superficial, fără măsuri ferme și fără termene clare, în ciuda riscurilor evidente pentru comunitățile din zonă și pentru dezvoltarea regională.

„Nu discutăm despre o controversă politică, ci despre o problemă de siguranță publică. Când un ministru nu reușește să deblocheze o situație critică, apare firesc întrebarea asumării funcției”, a transmis Liviu Negoiță.

PUSL atrage atenția că funcțiile publice presupun capacitatea de a lua decizii rapide și eficiente, nu acumularea de blocaje administrative. În acest context, partidul consideră că prezentarea urgentă a unui plan aplicabil este singura alternativă la un gest de normalitate politică: retragerea din funcție a ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Reprezentanții PUSL solicită Guvernului transparență și acțiune imediată, subliniind că interesul cetățenilor trebuie să primeze în fața oricăror calcule politice

