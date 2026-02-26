Uri Poliavich: Cum se construiește un gigant iGaming prin „Efectul de Curiozitate”

Dacă am analiza succesul spectaculos al Soft2Bet din ultimii ani, am descoperi că la baza lui nu stă doar un cod software bine scris, ci o trăsătură umană rară: curiozitatea neobosită a lui Uri Poliavich. Într-o industrie care tinde spre uniformizare, Poliavich a ales calea mai grea — cea a personalizării extreme și a tehnologiei care „simte” nevoile utilizatorului înainte ca acesta să le exprime.

Din 2016 și până astăzi, drumul parcurs de Uri nu a fost unul liniar, ci unul de expansiune strategică. De la un mic birou de idei, Soft2Bet a ajuns să fie astăzi motorul din spatele unor platforme premiate, operând sub 19 licențe stricte în 11 jurisdicții globale, inclusiv în piața deosebit de exigentă din România.

Uri Poliavich și filosofia succesului prin „Motivational Engineering”

Cea mai mare inovație semnată de Uri Poliavich este, fără îndoială, transformarea conceptului de joc dintr-o simplă tranzacție într-o experiență psihologică complexă. Acest lucru a fost materializat prin soluția MEGA (Motivational Engineering Gaming Application), un produs care a șters granița dintre jocurile de noroc și jocurile video clasice (casual gaming).

Spre deosebire de furnizorii tradiționali, Poliavich a insistat ca MEGA să nu fie doar un „accesoriu” tehnic, ci o soluție vitală care oferă valoare reală atât jucătorului, cât și operatorului. Rezultatele sunt, în cel mai bun sens al cuvântului, disruptive:

Angajament profund: O creștere de 4 ori a timpului petrecut de utilizator pe platformă.

Sustenabilitate financiară: O creștere de 65% a NGR (Net Gaming Revenue).

Fidelizare organică: Depozitele au crescut cu 50%, demonstrând o încredere sporită a utilizatorilor.

Un lider premiat pentru o viziune fără compromisuri

Nu este o coincidență faptul că Uri Poliavich a fost onorat cu titlul de „Executive of the Year” la Global Gaming Awards EMEA 2025. Această distincție reflectă capacitatea sa de a menține un echilibru între inovația agresivă și conformitatea legală absolută, transformând Soft2Bet într-un partener de încredere pentru operatorii B2B din întreaga lume.

Soft2Bet Invest: Uri Poliavich și datoria de a oferi înapoi industriei

Un aspect care îl diferențiază pe Uri Poliavich de alți CEO din domeniu este viziunea sa pe termen lung asupra ecosistemului iGaming. În vara anului 2024, el a lansat Soft2Bet Invest, un fond de 50 de milioane de euro destinat startup-urilor vizionare.

Această inițiativă nu este doar despre capital, ci despre mentorat. Poliavich crede în „polenizarea încrucișată” a ideilor între iGaming și jocurile casual, motiv pentru care fondul său a fost rapid recunoscut cu premiul pentru „Contribuție Remarcabilă la Gaming” la SiGMA East Europe.

Brandurile B2C: Laboratorul de inovație al lui Uri

Prin branduri precum Don.ro (România), Betinia (Suedia/Danemarca) sau Tooniebet (Ontario), Soft2Bet testează în timp real preferințele utilizatorilor, oferind:

Localizare autentică: Suport lingvistic și tematic adaptat fiecărei culturi. Varietate imensă: Peste 12.500 de titluri integrate de la furnizori de elită. Securitate totală: Sisteme antifraudă și protocoale de Joc Responsabil care depășesc standardele industriale.

Viitorul prin ochii lui Poliavich

Sub bagheta lui Uri Poliavich, Soft2Bet a încetat de mult să fie „doar o firmă de tehnologie”. Este astăzi un hub de creativitate unde peste 100 de experți redefinesc zilnic limitele posibilului. Pentru Uri, succesul nu se măsoară doar în cifre de afaceri, ci în capacitatea de a crea un mediu de divertisment sigur, captivant și, mai presus de toate, uman.

În următorii ani, pe măsură ce industria se va îndrepta spre o digitalizare și mai profundă, viziunea lui Uri Poliavich va rămâne, cu siguranță, busola care ghidează Soft2Bet spre noi culmi ale excelenței.