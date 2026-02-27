Eurodeputatul Maria Grapini a cerut, la Bruxelles, bugetarea Autorităților Vamale și dotarea acestora cu echipamente performante, dar și măsuri concrete pentru competitivitatea IMM-urilor!

În calitatea sa de vicepreședinte a comisiei piață internă și protecția consumatorilor din PE, eurodeputatul Maria Grapini, a participat la Bruxelles, în comisia pentru piață internă, la dezbateri pe teme importante, în cadrul cărora a interpelat Comisia Europeană și consultanții prezenți.

Pe agenda dezbaterilor, care s-au întins pe durata a două zile, s-au numărat, potrivit eurodeputatului Grapini: Regulamentul privind inteligența artificială, Regulamentul privind piețele digitale (DMA), Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), revizuirea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorilor (CPC), raportul anual privind Piața Unică și competitivitatea pentru 2026, dar și Instituirea Fondului european (FEC) pentru competitivitate, inclusiv a programului specific pentru activități de cercetare și inovare în domeniul apărării.

Impactul platformelor de comunicare socială și al mediului asupra tinerilor, cartografierea deficitelor de finanțare în supravegherea pieței și asigurarea respectării legislației în domeniul vamal, dar și perspectiva noului CFM, s-au aflat, de asemenea, pe agenda dezbaterilor.

“Am luat cuvântul la toate punctele, cerând Comisiei Europene texte mai clare, simplificarea procedurilor, bugetarea Autorităților vamale și dotarea acestora cu echipamente performante și, nu în ultimul rând, măsuri concrete pentru competitivitatea IMM-urilor!”, a punctat eurodeputatul umanist.