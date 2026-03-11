InternationalDeschidere

Nouă rundă de negocieri Rusia-Ucraina, mediată de SUA!

0

Administrația președintelui american Donald Trump a propus organizarea, săptămâna viitoare, a unei noi runde de negocieri între Rusia și Ucraina, sub medierea Statelor Unite, a anunțat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Avem în vedere ca reuniunea să se desfășoare săptămâna viitoare. Este o propunere americană, dar, ca să fiu sincer, trebuie să vedem ce se va mai întâmpla în Orientul Mijlociu până atunci. Reuniunea ar putea avea loc în Elveția sau în Turcia”, a declarat Zelenski la o conferință de presă online, citat de Agerpres.

Anterior, liderul ucrainean a precizat, într-o postare pe rețeaua X, că a avut o discuție telefonică cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, care și-a exprimat disponibilitatea ca Turcia să găzduiască întâlnirea trilaterală menită să relanseze eforturile diplomatice pentru încheierea războiului declanșat de invazia Rusiei din 2022.

A treia rundă de discuții Ucraina–Rusia, mediată de SUA, s-a desfășurat pe 17–18 februarie la Geneva și s-a încheiat fără progrese semnificative, în afara unor noi acorduri privind schimburile de prizonieri și a analizării procedurilor de verificare a unei eventuale încetări a focului.

Potrivit unor surse diplomatice, negocierile au fost „foarte tensionate”, iar partea rusă a insistat asupra pretenției ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, regiune care include aproximativ 20% din provincia Donețk și porțiuni din Lugansk, zona din urmă fiind aproape complet controlată de forțele ruse.

Președintele Zelenski a reiterat că nu va accepta nicio cedare teritorială fără consultarea populației, subliniind că o astfel de decizie trebuie validată prin referendum național, despre care este convins că va respinge pierderea Donbasului.

Citește și
International

Mojtaba Khamenei este „teafăr și nevătămat”!

Business

Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut, în ianuarie 2026, cu peste 25%…

International

Tot mai mulți moldoveni se opun unirii cu România!

International

Croația reintroduce serviciul militar obligatoriu

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.